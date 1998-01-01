Новости На водном маршруте в Великий Новгород появится еще один причал Строительство нового причала для крупных речных пассажирских теплоходов в Киришах планируется начать в октябре 2018-го

«Строительство причала для крупных речных пассажирских теплоходов в Киришах планируется начать в октябре 2018 года и закончить к началу навигации 2019-го», - сообщила на днях пресс-служба правительства Ленинградской области. Стоит напомнить: соглашение о совместном развитии водного туризма и организации новых маршрутов с помощью возведения дополнительных причалов Ленинградская и Новгородская области, а также Республика Карелия, подписали на Петербургском международном экономическом форуме. При этом были названы и самые перспективные с точки зрения посещения потенциальными туристами остановочные точки, в которых как раз и есть смысл строить новые причалы. В их перечень попали Великий Новгород и деревня Грузино в Новгородской области, карельские острова Валаам и Пеллотсари, а также город Питкяранта и деревня Хийденсельга. А в Ленинградской области - города Свирьстрой, Кириши, Выборг и Шлиссельбург, остров Коневец и берег Невы в районе Невского пятачка. Первый шаг к появлению нового большого водного туристического маршрута, который свяжет сразу три региона России, уже сделан: в 2018 году новый причал в Старой Ладоге, который начали строить в ноябре 2017-го, за сезон обслужил несколько десятков речных круизных лайнеров, доставивших в одну из древних русских столиц свыше 5 тыс. туристов. Вторым шагом станет возведение причала в Киришах: по данным Управления по транспорту Ленинградской области, проектирование причала для пассажирских лайнеров уже завершено, а его возведение обойдется в 50 млн рублей. При этом расположенный на Волхове причал длиной 65 метров позволит швартовать к нему большие двухпалубные теплоходы вместимостью до 200 пассажиров. Все работы как в Киришах, так и в других потенциальных местах расположения причалов предполагается производить без привлечения бюджетных денег - только за счет инвестора. Вместе с тем эксперты называют и ряд «подводных камней» проекта. Например, Валерий Фридман, глава петербургской компании «Мир», в свое время организовывавшей круизы в Великий Новгород, в качестве одного из главных «тормозов» проекта называет малую глубину Волхова. «Для того чтобы отправить туристов в Великий Новгород, нужен имеющий низкую осадку теплоход, способный пройти по этой реке, - говорит он. – А кроме того, крайне необходимо развивать и береговую инфраструктуру по дороге к нему: пока на этом достаточно длинном пути почти нет возможностей для приема гостей». Однако если таковые появятся, маршрут действительно может стать весьма востребованным, поскольку он необычен и нов. В этом же убеждена и председатель Комитета по туризму и индустрии гостеприимства регионального отделения организации «Деловая Россия» Ирина Семенова. «В настоящее время короткие круизы выходного дня – востребованный в Петербурге формат тура, поскольку они достаточно доступны по стоимости и не предполагают больших затрат времени, - считает она. – В случае успешной реализации проекта строительства причалов и создания соответствующей инфраструктуры маршрут в Великий Новгород вполне может быть успешным». /TOURBUS.RU

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