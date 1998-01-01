Новости Туры в ОАЭ оказались самыми дешевыми для пляжного отдыха осенью Сервисы путешествий OneTwoTrip и Ozon.travel проанализировали предложения туроператоров на сентябрь-ноябрь и выяснили, куда отправятся туристы отдыхать осенью

Согласно результатам исследования, самым дешевым направлением осени оказались Объединенные Арабские Эмираты. Минимальная стоимость недельной поездки на двоих в эту страну составила 43,2 тыс. рублей. Второе место занял Таиланд. Отдых на курорте Паттайя осенью стоит от 52 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров Индия. Курорт Калангут предлагает недельный отдых минимум за 57,6 тыс. рублей. «Основная борьба за российских туристов в предстоящем осенне-зимнем сезоне как и прежде развернется между Таиландом и ОАЭ. Первая страна пока опережает вторую по турпотоку из России, однако туристические власти ОАЭ уделяют повышенное внимание привлечению наших туристов, о чем свидетельствует, в частности, отмена визового режима. И эта работа уже дает результат. Если по официальным данным в первом полугодии турпоток из России в Таиланд вырос на 38,3%, то в ОАЭ — на 54,6%», — сообщил директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес. Спрос на Турцию среди российских путешественников увеличился на 79% по сравнению с прошлым годом. Примечательно, что лидируют среди туристов вовсе не города с морским побережьем, а Стамбул. Следом по популярности идут Анталья и Аланья. В пресс-службе туроператора ANEX Tour нашему корреспонденту заявили: «Пляжные курорты Турции занимают первое место в занимаемой доле продаж на период бархатного сезона. Объясняется это факторами: прекрасная погода и продолжительный купальный сезон, система питания ALL, большие территории, комфортный отдых с детьми, недолгий перелет, безвизовый въезд. Спрос на направление очень высокий и он демонстрирует положительную динамику. В связи с этим полетные программы продляются. Особенность бархатного сезона - стоимость на отели гораздо ниже, чем в летнем сезоне при схожих климатических условиях и общем снижении количества туристов.

Испания также пользуется спросом, по результатам летнего сезона можем отметить, как направление, объемы которого остались на уровне прошлого года. Объем рейсов на период бархатного сезона такой же, как в другие летние месяцы, сокращение полетной программы традиционно начинается в октябре на стыке двух сезонов – летнего и зимнего. Испанское направление является хорошо известным российскому туристу и имеет достаточно сильную привлекательность для посещения в любое время года, разница лишь в концепции отдыха».

В Италию отправятся 8% путешественников. По сравнению с прошлым годом спрос на неё увеличился на 8%. Топ-3 наиболее популярных городов образуют Рим, Милан и Венеция. Испанию выбрало 7% туристов. Самым популярным городом стала Барселона, следом идут острова Тенерифе и Малага. Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью компании «TUI Россия», заявила нашему порталу: «Бархатный сезон - очень популярное у европейцев время для путешествий, наши соотечественники также прочувствовали преимущества отдыха в этот период. Популярность бархатного сезона обусловлена рядом преимуществ по сравнению с «высоким» летним периодом. На традиционных летний курортах стоит хорошая для комфортного отдыха купальная погода, при этом уже нет изнуряющей жары, цены на отдых выгоднее, а также нет наплыва семей с детьми школьного возраста и студентов.​ Спрос на туры бархатного сезона по сравнению с прошлым годом вырос, особенно популярна Турция, активно идут бронирования поездок на отдых на остров Крит, греческие острова и в Испанию».

Чаще стали ездить и в Германию – по сравнению с прошлым годом спрос увеличился на 40%. В целом, объем продаж авиабилетов на предстоящий бархатный сезон сократился на 2,3%. Согласно данным раннего бронирования, в январе-июле 56% продаж авиабилетов с вылетом в сентябре-октябре авиабилетов пришлись на внутренние рейсы и 44% – на международные. В аналогичный период прошлого года это соотношение составляло 53% и 47% соответственно. Средний чек по внутренним направлениям вырос с 8 470 до 9,7 тыс. рублей, то есть на 15%, по зарубежным направлениям – на 1% с 18 967 до 19 156 рублей. /TOURBUS.RU

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