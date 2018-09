Новости Российский турпоток в Дубай остается рекордным Генеральный директор Корпорации туризма и коммерческого маркетинга Дубая г-н Иссам Казим встретился в Москве с российскими журналистами

В этом месяце Департамент туризма и коммерческого маркетинга Дубая (Dubai Tourism) провел масштабное роуд-шоу в Москве и Санкт-Петербурге при участии ведущих принимающих компаний, отелей, авиакомпаний и других представителей отрасли. Чтобы подчеркнуть значимость российско-дубайских отношений и желание дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, Россию с официальным визитом посетил г-н Иссам Казим, генеральный директор Корпорации туризма и коммерческого маркетинга Дубая (DCTCM). Как сообщил г-н Казим в ходе встречи с журналистами, турпоток из России с каждым годом турпоток из России становится все больше. Так, в 2017 году был зафиксирован рекордный рост числа российских туристов на 120%. За шесть месяцев 2018 года мы наблюдаем рост турпотока еще на 74%, а всего эмират с января по июнь посетили 405 тыс. россиян. «Россия – это чрезвычайно важный рынок для нас", — отметил спикер. По словам г-на Казима, его страна привлекает все больше туристов-индивидуалов. "Виза, которая выдается в аэропорту, позволяет напрямую работать с индивидуальными путешественниками. Нам нужно повышать спрос у самостоятельных туристов. Именно поэтому мы продвигали идею о выдаче виз в аэропорту. Мы развиваем и туроператорский, и индивидуальный туризм. Однако сейчас мы видим, что самостоятельно приезжает больше туристов, чем организованно", — заметил он. Также г-н .Казим отметил, что цель туристского сектора Дубая – увеличение иностранного турпотока до 20 млн в 2020 году. Он также подчеркнул, что многие туристы из России предпочитают дорогие отели класса люкс, но эмират предлагает отдых не только для богатых путешественников, есть и доступные по ценам отели. «Мы должны быть открыты для всех, но наши приоритеты – это семейный туризм, бизнес-туризм, а также группы туристов, которые путешествуют компанией", — добавил он. По словам спикера, крупнейшие государственные авиаперевозчики России и Дубаятакже оптимистично смотрят в будущее, о чем свидетельствует не только впечатляющая статистика пассажирского потока аэропорта Дубая, вновь признанного крупнейшим международным аэропортом мира, но и долгосрочные планы авиакомпаний. Так, с 25 октября 2018 года авиакомпания Emirates запускает третий прямой рейс в ежедневной сетке полетов в Москву, увеличив тем самым число посадочных мест до 2500 в неделю. Наращивает темпы перевозок в Дубай и авиакомпания «Аэрофлот», которая официально объявила об увеличении с 29 октября 2018 года частоты перелетов Москва-Дубай до четырех в день. Авиакомпания flydubai, связывающая эмират с регионами и основными мегаполисами России, по-прежнему выполняет рейсы в 10 городов, включая Екатеринбург, Самару, Краснодар, Ростов-на-Дону. Туристов с Урала в Дубай также доставляет авиакомпания «Уральские авиалинии», которая осуществляет 3 рейса в неделю из Екатеринбурга. А с 29 октября 2018 года третий прямой рейс в неделю из Новосибирска планирует открыть авиакомпания S7Airlines. Говоря о растущей гостиничной базе эмирата, спикер отметил, что сейчас в Дубае насчитывается около семисот отелей на 111 3 тыс. номеров, из них 107 отелей - категории 5 звезд, 138 гостиниц - 4 звезды. При этом стоит отметить, что средняя загрузка отелей чрезвычайно высока и составляет 77%. Среди новинок гостиничной сферы г-н Казим новый Rixos Premium Dubai Hotel (5 звезд, 414 номеров) и самый высотный отель в Дубае Gevora Hotel, готовый разместить туристов на высоте 365 метров в одном из 528 номеров. На конец этого и начало 2019 года запланировано множество громких открытий и выход на дубайский отельный рынок таких крупных мировых игроков, как азиатская сеть Mandarin Oriental и бренд из Лас-Вегаса Caesars, который строит сразу два впечатляющих отеля в Дубае. Также в ближайшее время ожидается открытие дизайнерского отеля W the Palm (5 звезд, 364 номера) на одной из «ветвей» Пальмового острова. «Дубай – это прежде всего грандиозное будущее, поэтому не удивительно, что здесь запланировано создание уникального Музея будущего (The Museum of the Future). Здание музея представляет собой Землю и небо, а пустое пространство между ними – неизвестность. Конечно, в музее не будут выставлять артефакты, доставленные из будущего на машине времени, но здесь планируется презентовать инновационные проекты и совершать настоящие открытия», - заключил г-н Казим. /TOURBUS.RU

