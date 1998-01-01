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24 сентября
Продолжается регистрация гостей на Всероссийский День MICE и церемонию награждения Russian Business Travel & MICE Award-2018
За три месяца голосования в 14-ти номинациях премии было подано более 1,8 млн. интернет-голосов
20 сентября завершился прием голосов за номинантов премии RBT&MA-2018.
К подведению итогов голосования и определению победителей премии Russian Business Travel & MICE Award приступает Экспертный совет награды, состоящий из специалистов туриндустрии, административных директоров крупных российских и международных компаний из разных сфер бизнеса – активных заказчиков деловых поездок и MICE-мероприятий.
После подведения итогов голосования и обработки бюллетеней членов Экспертного совета награды, организаторы определят победителей и лауреатов премии.
Узнать имена лучших компаний и предприятий сферы делового туризма и MICE, а также пообщаться с коллегами и партнерами в рамках ключевого мероприятия на рынке MICE и делового туризма, можно посетив церемонию награждения и Всероссийский День MICE 10 октября в центре международной торговли.
Всероссийский День MICE объединит в один день 4 крупных мероприятия отрасли:
Действует интегрированная регистрация на все четыре события для участников и гостей мероприятия:
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