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24 сентября
Продолжается регистрация гостей на Всероссийский День MICE и церемонию награждения Russian Business Travel & MICE Award-2018
За три месяца голосования  в 14-ти номинациях премии было подано более 1,8  млн.  интернет-голосов

20 сентября завершился прием голосов за номинантов  премии RBT&MA-2018.
175  номинантов  боролись  на престижную награду.  За три месяца голосования  в 14-ти номинациях  было подано более 1,8 млн. интернет-голосов.

 

К подведению  итогов голосования и определению победителей премии Russian Business Travel & MICE Award приступает  Экспертный  совет награды,  состоящий из  специалистов  туриндустрии, административных директоров  крупных российских и международных компаний из разных сфер бизнеса – активных заказчиков деловых поездок и MICE-мероприятий.

 

После подведения итогов голосования и обработки бюллетеней членов Экспертного совета награды, организаторы определят победителей и лауреатов премии.

 

Узнать имена  лучших компаний и предприятий сферы делового туризма и MICE,  а также пообщаться с  коллегами и партнерами в рамках ключевого мероприятия на рынке MICE и делового туризма,  можно посетив церемонию награждения и Всероссийский День  MICE 10 октября в центре международной торговли.

Всероссийский День MICE объединит в один день 4 крупных мероприятия отрасли:

  • Конференцию для профессионалов отрасли из регионов России «Индустрия MICE в регионах России: вектор развития» 
  • Workshop «BE IN RUSSIA TOP-100/будь в России
  • MICE-баттл регионов России
  • IX Церемонию Russian Business Travel & MICE Award

Действует интегрированная регистрация на все четыре события для участников и гостей мероприятия:

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