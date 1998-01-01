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Более 20 туристов взыскали с «Магазина путешествий Белгород» деньги за несостоявшиеся туры/ Число жертв крушения парома в Танзании достигло 126 человек/ Руководитель турфирмы в Уфе задержана за мошенничество в размере 16 млн руб.

Более 20 туристов взыскали с «Магазина путешествий Белгород» турагентства деньги за несостоявшиеся туры

Октябрьский райсуд Белгорода удовлетворил исковые требования обманутых туристов, заказавших туры в туристической компании "Магазин путешествий Белгород" и оставшихся без путевок и без денег, сообщает пресс-служба суда.

В августе и сентябре 2018 года было рассмотрено более 20 гражданских дел по искам граждан к ООО " Магазин путешествий Белгород" о защите прав потребителей.

По данным областной прокуратуры, число пострадавших от мошеннических действий достигает 65 человек, а ущерб превышает 11 млн рублей.

Потерпевшие заказывали путевки на отдых в офисе турфирмы, деньги передавали менеджеру в присутствии других сотрудников фирмы, официальные документы, подтверждающие оплату тура, также были им предоставлены.

Впоследствии оказалось, что туры не забронированы. В самой турфирме клиентам заявили, что деньги через бухгалтерию не проходили, и путевок нет.

По словам обманутых туристов, в турфирме считают, что виноват только бывший менеджер, который действовал от имени фирмы неправомерно, а сама компания не при чем.

Число жертв крушения парома в Танзании достигло 126 человек

По меньшей мере, 126 человек погибли в Танзании после того, как на озере Виктория перевернулся паром, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед Пресс".

В сообщении агентства отмечается, что сотрудники экстренных служб продолжают поисково-спасательные работы. На данный момент не удалось точно установить число находившихся на борту парома пассажиров, однако очевидцы утверждают, что число жертв может превысить 200 человек.

Отмечается, что такие паромы обычно перевозят сотни людей и часто бывают перегружены. За два дня спасательных операций с перевернувшегося судна удалось спасти 37 человек.

По информации местных властей, иностранных граждан среди погибших нет.

Руководитель турфирмы в Уфе задержана за мошенничество в размере 16 млн рублей

Руководитель одной из туристических компаний Уфы задержана по делу о мошенничестве на 16 млн рублей после того, как с заявлением в полицию обратились 50 обманутых граждан, сообщает пресс-служба городского управления МВД.

"В течение двух месяцев директор турфирмы, пользуясь служебным положением, заключала с жителями Уфы договора на покупку туристических путевок. Однако полученные от клиентов деньги она забирала себе", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, всего с заявлениями обратились 50 граждан, которые не смогли отправиться на отдых по путевкам, купленным в турфирме. Предварительная сумма ущерба составила 16 млн рублей.

Местонахождение подозреваемой было установлено, она задержана. Следствием возбужден ряд уголовных дел о мошенничестве, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, отмечают в МВД.

/TOURBUS.RU