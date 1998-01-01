Затопленный аэропорт Энфида-Хаммамет должен восстановить работу после 27 сентября

Проливные дожди, которые прошли на прошлой неделе, стали причиной нарушения работы международного аэропорта Энфида-Хаммамет, - сообщает «Интерфакс». У здания аэропорта из-за затопления обрушилась большая часть крыши. Управляющей компании пришлось обесточить здание в целях безопасности, сейчас там проводятся ремонтные работы.

«Туроператоры и авиаперевозчики ожидают возвращения полетных программ в аэропорт Энфида в Тунисе к штатному расписанию после 27 сентября. В настоящее время все рейсы из Энфиды переведены в аэропорт Монастир», —сообщает АТОР.

По информации ассоциации, из-за приостановки работы аэропорта, авиакомпании и туроператоры были вынуждены переносить прилеты и вылеты в аэропорт Монастир.

«За 22-23 сентября в Монастир было перенаправлено пять рейсов, в том числе, из Москвы, Самары, Омска и Уфы. По данным авиаперевозчика Azur Air, 24 сентября были перенаправлены три рейса – из Монастира в Екатеринбург и Москву и из Москвы в Монастир. График переноса рейсов на 25 и 26 сентября авиаперевозчик представит позже», — заявили в АТОР.

По информации туроператора ANEX Tour, сегодняшние рейсы в Тунис вылетели все, кроме возвратных: в Екатеринбург (ZF9608) и Москву (ZF7710). Они прибудут позднее, уже ночью 25 сентября.

«В настоящий момент погода в Энфиде нормализовалась, солнечно и до +27 С. По информации принимающей стороны, никакие туристические регионы Туниса, кроме курорта Наубель, не пострадали, отели функционируют в обычном режиме, отдыху гостей ничто не мешает. Принимающий офис держит ситуацию под контролем и находится на связи с гостями», – заявили в ANEX Tour.

О том, что с иностранными туристами все нормально и туристические зоны функционируют в обычном режиме, сообщили и в туристическом офисе Туниса в России. «Популярные курорты Сусс, Махдия, Монастир никак не пострадали. Отели работают, перебоев в обслуживании и функционировании сервисов жизнеобеспечения никаких нет», – заявили представители туристического офиса.

Ранее стало известно, что более 400 застрявших в аэропорту Туниса российских туристов вернулись домой. Самолет Boeing 777-300 должен был вылететь из аэропорта в Монастире в 21.10 в субботу и прилететь в Москву в 01.20 в воскресенье. В итоге рейс задержали на 22 часа. Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика Azur Air, туристам было предоставлено размещение в гостинице.

Отметим, что, по данным тунисской стороны, по состоянию на 20 сентября в Тунисе побывало почти 520 тыс. граждан России (+23% по сравнению с тем же периодом прошлого года).

/TOURBUS.RU