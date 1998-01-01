Наши туристы отыщут в Армении «Русский след»

В конце прошлой недели в России официально представили новый туристический проект «Русский след», который специально для российского рынка разработали в Армении. Это не отдельный маршрут, а целый набор вариантов путешествия: проект предполагает наличие широкой вариативности выбора клиента, поскольку турист сам сможет выбрать формат поездки и ее маршрут, от которых будут зависеть как стоимость, так и длительность тура, - сообщает наш корреспондент.

Уникальная программа, ориентированная на гостей из России, подготовлена совместными усилиями Фонда развития туризма и Комитета по туризму министерства экономического развития Армении на основе научных экспедиций Российской международной академии туризма и Армянского института туризма.

«Русский след очень значителен на нашей земле, и поэтому предлагаемый нами новый туристический продукт построен таким образом, чтобы россияне, познавая наследие собственной культуры, имели возможность посетить армянские культурные объекты и по достоинству оценить привлекательность Армении», - пояснил во время представления проекта в Петербурге директор Фонда развития туризма страны Ара Хзмалян.

Проект действительно «погружает» путешественников в поиски «русского следа» в Армении, так как предполагает посещение целого перечня мест, непосредственным образом связанных с Россией. В частности, в число возможных пунктов маршрута проекта вошли объекты Эриванской крепости, церковь Николая Чудотворца в селе Амракиц, горы и ущелья, которые сохранили память о событиях, связанных с известными персонами российской истории, а также музеи, в которых выставлены полотна русских художников.

Вместе с тем новинка включает в себя и изрядную долю национального армянского колорита, поскольку туристы смогут посетить ряд местных достопримечательностей, продегустировать самобытную кухню и даже принять участие в мастер-классах национальных ремесел.

Причем интерактивной составляющей проекта уделено отдельное внимание: по оценке организаторов «Русского следа», путешественник из России хотя бы отчасти должен почувствовать себя настоящим следопытом.

Стоит напомнить, что Петербург и Ереван уже длительное время являются городами-побратимами, а жители города на Неве и Армении довольно часто ездят друг к другу в гости с туристическими целями. По оценке экспертов, в нынешнем году поток туристов из России в Армению увеличился почти на 19%, а многие специалисты считают это направление одним из наиболее перспективных благодаря отсутствию языкового барьера и большой туристической привлекательности страны, обусловленной огромным выбором разнообразных видов отдыха.

В частности, Елена Мельникова, основатель и генеральный директор MAXIMICE отмечает, что «инсентивы в Армению по-прежнему популярны».

«Это направление хорошо тем, что предлагает большой выбор вариантов организации туров по приемлемым ценам, - говорит она. – К тому же дорога в Армению не занимает много времени, а объем перевозки позволяет доставить туда и довольно большие группы».

По мнению менеджера питерской компании «Путешествуем вместе» Дмитрия Зимина, «Армения пользуется спросом у определенной категории клиентов».

«Ею, как правило, интересуются те туристы, которые легки на подъем и уже «наелись» «пляжным» туризмом, - считает он. – Пока их число не слишком велико, однако если перечень предложений маршрутов по Армении будет расти, вполне вероятно и увеличение объемов отправки туда туристов».

/TOURBUS.RU