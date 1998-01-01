Новости Сорок профессионалов российского туризма покорили швейцарские вершины Представители различных секторов туротрасли приняли участие в новом формате фам-трипа, посвященном всем видам летнего активного туризма в Швейцарии

Швейцарский офис по туризму Switzerland Tourism (ST) продолжает продвигать тему активного и экологического туризмом в альпийской стране. Этим летом ST провел ознакомительный фам-трип в новом необычном формате.

В поездке приняли участие 40 московских и региональных туроператоров, агентств по обслуживанию бизнес- и индивидуальных туристов, консъерж-служб и даже фитнес-тренеров, организующих программы в Швейцарии.



Необычно в этой программе было очень многое. Во-первых, сама тема - Back to Nature. Что предполагало только активное передвижение участников на маршруте - трекинги и велопоездки в горах; лодки, САПы и даже вейкборд на озерах.Во-вторых, фам-трип был устроен как соревнование. Все участники были разбиты на четыре команды, каждая из которых осваивала свой регион страны - Церматт, Люцернское озеро, Давос-Клостерс и Лейкербад. Общая встреча команд состоялась лишь на четвертый день на высокогорном курорте Андерматт. Рядом с которым, кстати, находится знаменитый перевал полководца Суворова, на него участники поднялись на ... велосипедах. Здесь же в Андерматте состоялось деловое общение российских специалистов с швейцарскими поставщиками, с которыми в дальнейшем они смогут сотрудничать по организации активных туров для своих клиентов.



Программа носила очень креативный и образовательный характер. Каждая из четырех команд готовила презентацию по итогам своего путешествия. А также разрабатывала пример активного пакетного тура в "своем" регионе. Так команда "Давосский экстрим" придумала насыщенную пятидневную спортивно-оздоровительную программу "Витамин Д". Попутно доказав, что отдых в Швейцарии может быть достаточно экономичным, поскольку многие услуги, например, первые тренировки по альпийской ходьбе, маунтинбайку, поездки на фуникулерах и даже пятая ночь в отелях - можно получить бесплатно.

Кстати сказать, победителей в этом состязании не было. Организаторы решили не выделять ни одну из команд. Все заслужили высшие оценки ST, партнеров и коллег.



Итоги поездки позволили ее участникам набраться полезного личного опыта и понимания adventure-туризма изнутри. Как отмечает директор компании Fusion Tours Влад Катаев, "где, как ни в Швейцарии, с ее разнообразными горами и неповторимой альпийской природой, с идеальной экологией, с лучшей в мире транспортной системой, с прекрасными отелями - проводить активные, оздоровительные, инсентив-туры. Здесь всё продумано, удобно, безопасно, фантастически красиво!"



"Интерес к здоровому и спортивному отдыху у наших людей есть", - подчеркивает Георгий Елгин, фитнес-тренер и директор компании VeloGera, - По итогам поездки я уже собрал в сентябре фитнес-группу для тренировок в Давосе. На очереди - группа в Виллар и Гштаад. Причем, поняв швейцарский продукт, теперь я планирую строить разные программы под разных клиентов. У одних на первом месте будут йога, трекинги и питание. У других - экстрим с полётами на парапланах и скалолазанием Via Ferrata".



Роман Перевертун, директор петербургской компании Swiss Travel Club замечает, что "в отличие от экскурсионки активный отдых, например, сложные по логистике многодневные веломаршруты, сложно забронировать онлайн. Для этого нужны эксперты - турагентства и туроператоры".



По словам директора российского представительства ST Натальи Варт, знакомство специалистов с возможностями активного туризма в Швейцарии будет продолжено. "Потенциал такого вила отдыха россиян огромный. У нас есть большое желание и дальше развивать оздоровительные, спортивные, outdoor программы в швейцарских Альпах - ведь они одни из лучших в мире!", - отметила г-жа Варт. /TOURBUS.RU Фоторепортаж о прошедшем фам-трипе

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка