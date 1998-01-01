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S7 откроет рейсы на Канары и во Вьетнам и увеличит частотность в Исландию/ Суд взыскал с "Когалымавиа" более 30 млн рублей в пользу жертв авиакатастрофы над Синаем/ Суд оштрафовал на 300 тыс. рублей жителя Новосибирска за дебош на рейсе Дубай-Москва

S7 откроет рейсы на Канары и во Вьетнам и увеличит частотность в Исландию

S7 Airlines в зимнем расписании этого года планирует открыть рейсы на остров Тенерифе (крупнейший из архипелага Канарских островов) и во вьетнамский курортный город Камрань, сообщила сегодня журналистам старший вице-президент группы S7 Татьяна Филева.

Полеты на Тенерифе будут выполняться из Москвы, в Камрань — из Новосибирска, уточнила она.

Также, по ее словам, S7 намерена увеличить частоту рейсов Москва — Рейкьявик. "Следующим летом мы увеличим частоту рейсов, это очень хорошее направление, отлично пошло", — отметила г-жа Филева. Полеты в Рейкьявик компания начала в июне этого года, до этого прямого регулярного авиасообщения между РФ и Исландией не было.

Отвечая на вопрос, почему S7 прекратила полеты из Москвы в Тегеран, куда летала с июня 2017 г. по июль 2018 г., она сказала: "Там немножко другая история. Против Ирана ужесточили санкции, курс валют и так далее".

S7 — вторая крупнейшая авиационная группа в РФ, объединяющая авиакомпании "Сибирь" и "Глобус". Принадлежит супругам Владиславу и Наталии Филевым.

Суд взыскал с "Когалымавиа" более 30 млн рублей в пользу жертв авиакатастрофы над Синаем

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу частично удовлетворил исковое заявление родственников жертв катастрофы самолета А321 над Синайским полуостровом о компенсации морального вреда.

"Суд частично удовлетворил исковые требования, взыскав с авиакомпании "Когалымавиа" более 30 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Также назначил ряду истцов ежемесячное содержание в связи с потерей кормильца", — сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

Исковое заявление было подано от 140 родственников. Сумма исковых требований составляла более 100 млрд. рублей.

Ответчиками по иску были заявлены страховые компании "Ингосстрах" и "Альянс Глобал Корпорейт энд Спешиэлти", туристическая компания Brisco, российская авиакомпания "Когалымавиа" (бренд Metrojet), а также компания "ЭирКап". Однако денежные компенсации судом взысканы только с "Когалымавиа". По ходатайству ответчиков судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Как ранее рассказал адвокат истцов Анатолий Кучерена, исковые заявления поданы в рамках Монреальской конвенции, к которой Россия присоединилась 21 августа прошлого года, но Египет, на территории которого произошла трагедия, принял ее еще в 2005 году.

Монреальская конвенция устанавливает куда более высокую компенсацию, нежели российское законодательство, и регулирует только международные воздушные перевозки.

Суд оштрафовал на 300 тыс. рублей жителя Новосибирска за дебош на рейсе Дубай-Москва

Домодедовский городской суд Подмосковья приговорил к штрафу в 300 тыс. рублей жителя Новосибирска, устроившего дебош на борту рейса Дубай-Москва в мае 2018 года, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"С учетом позиции государственного обвинителя — помощника московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, обстоятельств уголовного дела и раскаяния подсудимого, суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что приговор вступил в законную силу, штраф оплачен в полном объеме.

Мужчина был признан виновным в хулиганстве на воздушном транспорте, сказали в прокуратуре. Установлено, что 4 мая на борту рейса Дубай-Москва авиакомпании "Уральские авиалинии" 36-летний житель Новосибирска находился в состоянии алкогольного опьянения, на неоднократные замечания бортпроводников не реагировал, продолжал распивать спиртные напитки, нецензурно выражался в адрес экипажа воздушного судна и пассажиров.

/TOURBUS.RU