«Ингосстрах» просит клиентов «Натали Турс» поторопиться

Руководитель дирекции розничного бизнеса СК «Ингоссстрах» рассказал о текущем положении дел с исками пострадавших в результате банкротства «Натали Турс»

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» выступил руководитель дирекции розничного бизнеса страховой компании Виталий Княгиничев. Программа была посвящена текущему состоянию дел с исками пострадавших в результате банкротства «Натали Турс» туристов — сообщает РСТ.

Как сообщил спикер, по данным на 18 сентября от клиентов юрлиц «Натали Турс» в «Ингосстрах» поступило 5219 заявлений в интересах 12555 человек. По его словам, около пяти тысяч заявлений касаются ООО «Панорама Тур», стоимость большинства путевок начинается от 100 тыс. рублей.

В этой связи г-н Княгиничев призвал туристов поторопиться с предоставлением документов на компенсацию. По его словам «Юридические лица «Натали Турс» были исключены из реестра туроператоров 3 сентября, и именно от этой даты мы отсчитываем 30 дней, которые положены по закону для предъявления претензий. То есть, в течение этих 30 дней туристы должны подъехать в наши офисы, и предоставить документы для возмещения ущерба».

Как отметил г-н Княгиничев, в первые дни приема заявлений наплыв посетителей был большой, сейчас он снизился – приходят несколько сот человек в день. «Это действительно мало. Прошу туристов поторопиться, если они хотят попасть в список тех, кому будет выплачено страховое возмещение», – сказал представитель «Ингосстраха».

Вместе с тем он подчеркнул, что страховая сумма у «Панорамы Тур» 50 млн рублей, а количество поступивших заявлений не окончательное.

«Мы ожидаем, что заявления все-таки еще будут поступать, и, скорее всего, их будет в два раза больше. Так что компенсации у клиентов этой компании, судя по всему, будут небольшие, – отметил Виталий Княгиничев.

– От туристов «Агентства путешествий «Натали» поступило порядка 200 заявлений, а страховой лимит компании тоже 50 млн. То есть, вполне возможно, что эти клиенты получат полное возмещение – во всяком случае, исходя из той картины, которая сложилась на сегодняшний день».

Г-н Княгиничев пояснил, что после формирования полного реестра потерпевших страховщик определит коэффициент выплат. То есть возмещение будет осуществляться пропорционально потраченной туристом сумме и в зависимости от количества поступивших претензий.

При этом, по его словам, в компании считают, что сложившаяся система страховая клиентов туроператора должна быть пересмотрена. По его мнению можно было бы установить не агрегатный лимит ответственности, то есть общий на весь срок страхования, а индивидуальный – на каждого выезжающего клиента.

Также имеется вариант увеличения минимального лимита: судя по несоответствию страхового лимита сумме поступающих претензий в случае с «Натали Турс», он должен быть как минимум в десять раз больше, то есть, не 50 млн рублей, а 500 млн.

/TOURBUS.RU