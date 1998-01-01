Деловой туризм движется к креативу

В результате обсуждения темы участники организованного Конгрессно-выставочным бюро Петербурга семинара пришли к выводу о том, что в ближайшем будущем российскую индустрию MICE ждет быстрое развитие, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

«Однако произойдет это только в том случае, если она сумеет адекватно ответить на те вызовы, которые диктуют время и все возрастающие требования заказчиков», - констатировали эксперты.

Около сорока собравшихся в одном из конференц-залов отеля «Индиго» специалистов, представляющих PCO и DMC компании, а также отели, турфирмы и другие предприятия отрасли, в течение нескольких часов обсуждали тренды развития отрасли и представленные на их суд доклады.

Например, Хелен Ллойд, генеральный директор TMI Consultancy, не только подробно обрисовала состояние рынка MICE в таких странах, как Германия, Великобритания и Франция, но и назвала сразу несколько «реперных точек», определяющих тенденции его развития. «Сейчас очень важным инструментом становится использование современных онлайн технологий, позволяющим клиентам получать сервис здесь и сейчас, - отметила она. – Клиенты заинтересованы в предоставлении «персональных» услуг, основанных на креативе – никого уже не интересуют банальные варианты проведения мероприятий. И резко возрастает спрос на программы, в которых участники событий совместными усилиями создают что-то такое, что остается на память как им самим, так и месту проведения мероприятия».

По ее оценке, сейчас по-настоящему креативные программы в безусловном фаворе у заказчика: если организатор умеет за приемлемые деньги предложить эксклюзив, этот вариант обязательно будет востребован.

В свою очередь, директор Национальной ассоциации информационно-туристских центров (НАИТО) Михаил Ушаков подчеркнул значение событийного тукризма для развития MICE-сектора. «Событие – отличный инструмент, который может привлечь клиента, - считает он. – Надо обязательно использовать все имеющиеся в России возможности привлечения туристов с помощью событий, которых у нас множество». Кроме того, он посоветовал участникам семинара искать в своей работе «изюминку», которая способна выделить их компанию на фоне других.

«Если вы сумеете это сделать, будьте уверены – вас обязательно заметят, - говорит он. – А вот абсолютно похожие друг на друга предложения уже никого не интересуют».

Что касается Петербурга, собравшиеся отметили: город имеет все возможности для того, чтобы усилить свои позиции на рынке мирового MICE. Однако ему по-прежнему не хватает скоординированного продвижения, мешает жесткий визовый барьер, а стоимость услуг в сфере делового труизма порой не конкурентоспособна с предложениями соперников.

Вместе с тем удачные примеры привлечения в Петербург значимых мероприятий все же есть. В частности, Игорь Щербаков, координатор фестиваля St. Petersburg Harley Days, поделился своим опытом организации не только всего события в целом, но и его деловой программы. «Наш опыт говорит о том, что привлечь значительное число деловых туристов можно и с помощью интересного события, - отметил он. – В течение нескольких лет наш фестиваль многократно вырос в объемах – теперь на него приезжают тысячи гостей, включая иностранцев. А деловая программа фестиваля также пользуется большой популярностью среди экспертов, которые с удовольствием приезжают в Петербург».

Общий вывод оказался таков: индустрия MICE явно тяготеет к креативу. И если организатор способен делать мероприятия, абсолютно непохожие друг на друга, он вполне может рассчитывать на успех. А вот стандартные варианты «отель+зал+банке»т интересуют заказчика все меньше.

/TOURBUS.RU