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21 сентября
Тель-Авив ждет не менее 20 тысяч туристов на конкурсе «Евровидение»
Полуфиналы и финал «Евровидения-2019» пройдут в новом выставочном центре ExpoTel-Aviv
Как сообщили нам в пресс-службе Министерства туризма Израиля, принято окончательное решение о том, что 64-й песенный конкурс «Евровидение», который состоится в следующем году в Израиле, пройдет 14-18 мая в Тель-Авиве.
Муниципалитет Тель-Авива – Яффо планирует провести ряд мероприятий, приуроченных к главному международному песенному конкурсу. Ожидается, что их посетят более 1500 представителей прессы, а также десятки тысяч гостей.
Церемония открытия и Red Carpet Event пройдут в Тель-Авивском музее искусств, одном из ведущих художественных и культурных учреждений Израиля;
Официальная церемония передачи «ключей» конкурса «Евровидения» и жеребьевка полуфиналов состоится в исторической ратуше, расположенной на площади Бялик;
Самая большая в мире деревня «Евровидения» будет расположена на набережной Тель-Авива в парке Чарльза Клора с видом на Средиземное море.
В этом году Израиль выиграл «Евровидение» впервые за последние 20 лет – Нетта Барзилай заняла первое место с песней Toу. В целом, это четвертая победа в конкурсе за историю государства Израиль (1978, 1979, 1998 и 2018 гг).
В 2019 году страна в третий раз проведет «Евровидение» (в 1979 году Израиль отказался проводить у себя второй конкурс подряд), но впервые это крупнейшее песенное шоу пройдет в Тель-Авиве.
В период его проведения город ожидает принять около 20 тысяч туристов.
За последние несколько лет Тель-Авив инвестировал значительные ресурсы в развитие городских объектов и инфраструктуры, в том числе для того, чтобы стать основным направлением для проведения крупных международных конференций и мероприятий.
В рамках программы развития инфраструктуры недавно в городе было открыто Международное конференц-бюро, а также построен новый выставочный центр Expo Tel-Aviv, где пройдут финал и полуфиналы «Евровидения».
Кроме того, в 2018 году Тель-Авив стал городом, где проходила международная велогонка Giro D'Italia и чемпионат Европы по дзюдо.
Как отметила недавно в интервью нашему порталу Ксения Кобякова, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, в целом Израиль принял в 2017 году более 3 861 900 путешественников, прибавив, по сравнению с 2016-м, 26%. При этом россияне демонстрируют еще более высокие темпы роста турпотока: в 2017-м в Израиле побывало 397 тыс. россиян и рост, по сравнению с 2016-м, составил 40%, а на данный момент частота рейсов между городами России и Тель-Авивом составляет 86 рейсов в неделю.
В этом году тенденция сохраняется, так как в первом квартале 2018 года общий турпоток в Израиль вырос до 1,43 млн человек, а гостей из России стало больше на 6% (страну посетили 116,2 тыс. россиян).
«Россия уверенно сохраняет за собой второе место по объемам турпотока в Израиль, - подчеркнула Ксения Кобякова. – По этому показателю она уступает только США. А в пятерку стран, откуда в Израиль приезжает больше всего гостей, также входят Франция, Германия и Польша».
/TOURBUS.RU
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