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Россиянам добавят майских праздников/ «Турпомощь» исключила трех туроператоров из состава объединения/ Минтуризма Египта организует проверки отелей Красного моря после гибели британских туристов

Россиянам в 2019 году добавят майских праздников

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила график переноса выходных и праздников в 2019 году, сообщает Министерство труда и социальной защиты.

Согласно одобренному проекту, совпадающие с праздничными днями выходные 5 и 6 января переносятся на 2 и 3 мая. Также переносится день отдыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.

Таким образом, правительству предложили утвердить следующие даты праздничных выходных для россиян: с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года; с 23 по 24 февраля; с 8 по 10 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая; 12 июня; с 2 по 4 ноября.

Минтруд напоминает, что, согласно статье 112 Трудового кодекса нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 7 января – Рождество Христово; 23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – Международный женский день; 1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – День Победы; 12 июня – День России; 4 ноября – День народного единства.

«Турпомощь» исключила трех туроператоров из состава объединения

Три компании были исключены из объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» в связи с прекращением туроператорской деятельности в сфере выездного туризма.

«Решением наблюдательного совета три компании – «Бон Вояж ЛТД», «Южное Сияние» и «СторБокс» – исключены из ассоциации «Турпомощь» из-за отсутствия неисполненных обязательств перед туристами», —сообщили в ассоциации.

Ранее компании также были исключены из Единого федерального реестра туроператоров.

«Кроме того, с 28 октября по факту исполнения всех обязательств по возврату туристов из-за рубежа, из состава объединения будет исключена компания «Премиум Трэвел Групп», — добавили в «Турпомощи».

Минтуризма Египта организует проверки отелей Красного моря после гибели британских туристов

Министерство туризма Египта организует санитарные проверки отелей Красного моря после гибели британских туристов в номере гостиницы Steigenberger Aqua Magic 5* на курорте Хургада, сообщает портал Elwatannews.

Напомним, что в августе супружеская пара из города Бернли в Великобритании — 69-летний Джон Купер и его 64-летняя жена Сьюзен были найдены мертвыми в отеле. По предварительной информации, женщина, сотрудница филиала туроператора Thomas Cook в городе Бернли, скончалась от сердечного приступа, причина смерти супруга не установлена.

Позднее британские СМИ сообщили, что причиной смерти супругов могли стать химикаты, которыми за несколько часов до их смерти был обработан соседний номер в отеле Хургады. Власти Египта опровергли эту информацию. По словам генпрокурора республики Набиля Садека, путешественники Великобритании могли заразиться кишечной палочкой.

По данным портала, инспекторы проверят в отелях курортов Красного моря качество питьевой и водопроводной воды, алкоголя и питания, соблюдение норм кондиционирования помещений и хлорирования воды в бассейнах, качество уборки в номерах, на кухне и в ресторанах.

По итогам проверки министерство планирует штрафовать гостиницы, которые не выполняют необходимые требования или же закрывать их, если нарушения окажутся серьезными.

/TOURBUS.RU