|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
20 сентября
Названы ведущие торжественной церемонии вручения Russian Business Travel & MICE Award – 2018
В этом году принцип «ведущие церемонии - знаковые игроки рынка MICE» остался неизменным
В этом году гостей церемонии Russian Business Travel & MICE Award, которая состоится 10 октября в Москве, ждет много нового.
Впервые награждение победителей пройдет на новой престижной площадке – в Центре Международной Торговли. Также в первый раз MICE Award станет завершающим аккордом нового масштабного Всероссийского Дня MICE.
Частично обновится и состав ведущих церемонии. При этом принцип «ведущие - знаковые игроки рынка MICE» остался неизменным.
Людмила хорошо известна на рынке делового туризма и представляет одну из крупнейших в России и Восточной Европе переводческих компаний «Эго-Транслейтинг» - партнера RBT&MA.
Во втором составе ведущих также замена: в роли соведущей Алексея Крылова, генерального директора UTS Group - бессменного героя и мастера экспромта церемоний RBT&MA, выступит основатель и главный редактор журнала MICE&more Лина Москвина.
Лина, являясь опытным MICE-экспертом, имеет в своем багаже достаточный опыт выступлений на знаковых отраслевых мероприятиях и также знакома широкой профессиональной аудитории.
Журнал MICE&more выступает информационным партнером премии и освещает на своих страницах самые важные и интересные моменты конкурса.
Гостями торжественной церемонии награждения станут более 400 представителей индустрии гостеприимства, специализированных компаний, работающих в сфере MICE и business travel, профильных ассоциаций, а также представители крупных российских и зарубежных корпоративных MICE-заказчиков.
Регистрация для участия в церемонии награждения и Всероссийском Дне MICE: miceday.ru.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2018 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72