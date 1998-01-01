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20 сентября
Названы ведущие торжественной церемонии вручения Russian Business Travel & MICE Award – 2018

В этом году принцип «ведущие церемонии - знаковые игроки рынка MICE» остался неизменным


В этом году гостей церемонии Russian Business Travel & MICE Award, которая состоится 10 октября в Москве, ждет много нового.

Впервые награждение победителей пройдет на новой престижной площадке – в Центре Международной Торговли. Также в первый раз MICE Award станет завершающим аккордом нового масштабного Всероссийского Дня MICE.

Частично обновится и состав ведущих церемонии. При этом принцип «ведущие - знаковые игроки рынка MICE» остался неизменным.
Открыть первое отделение профессионального праздника доверено постоянному ведущему премии, руководителю холдинга «Випсервис», харизматичному Дмитрию  Горину и дебютирующей  в новой роли Людмиле Михайловой. 

Людмила хорошо известна на рынке делового туризма и представляет одну из крупнейших в России и Восточной Европе переводческих компаний «Эго-Транслейтинг» - партнера RBT&MA. 

 

Во втором составе ведущих также замена: в роли соведущей Алексея Крылова, генерального директора UTS Group - бессменного героя и мастера экспромта церемоний RBT&MA, выступит основатель и главный редактор журнала MICE&more Лина Москвина. 

Лина, являясь опытным MICE-экспертом, имеет в своем багаже достаточный опыт выступлений на знаковых отраслевых мероприятиях и также знакома широкой профессиональной аудитории. 

Журнал MICE&more  выступает информационным партнером премии и освещает на своих страницах самые важные и интересные моменты конкурса.

Гостями торжественной церемонии награждения станут более 400 представителей индустрии гостеприимства, специализированных компаний, работающих в сфере MICE и business travel, профильных ассоциаций, а также представители крупных российских и зарубежных корпоративных MICE-заказчиков.

Регистрация для участия в церемонии награждения и Всероссийском Дне MICE:  miceday.ru.

 



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