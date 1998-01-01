Вместо логотипа за один рубль Петербург получит логотип за восемь миллионов

Прежний набор туристических логотипов Северной столицы, используемых до сих пор, скоро сменит другой: Комитет по развитию туризма города на Неве объявил конкурс на разработку мета-бренда Петербурга, за создание которого Смольный готов заплатить почти 8,3 млн руб., сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

Техническое задание, информация о котором на днях появилась на интернет-портале госзакупок, предусматривает, что компания-победитель обязуется разработать для города на Неве полный набор туристической символики, под которым подразумевается текстовый логотип и фирменный знак, а также система суббрендов.

«Предметом настоящего конкурса является право заключения контракта на оказание услуг по разработке платформы, архитектуры, коммуникационной стратегии территориального мета-бренда Санкт-Петербурга и концепции, структуры, системы идентификации и бизнес-плана Агентства по управлению территориальным мета-брендом Санкт-Петербурга» - говорится в сообщении на сайте.

Причем в рамках выполнения заказа, с целью выработки стратегии позиционирования города на рынке туризма, подрядчику придется провести и несколько «мозговых штурмов», в которых должны принять участие чиновники и профильные эксперты.

При этом времени на разработку всех аспектов заказа не так и много: согласно документации, итоги конкурса подведут уже 10 октября, а выполнить контракт предстоит к 1 декабря 2018-го.

Таким образом, туристическое ведомство Петербурга все же выполнило решение суда, который усмотрел в приобретении логотипов «Студии Артемия Лебедева» нарушение антимонопольного законодательства. Стоит напомнить, что еще в октябре 2014 года с этой студией был подписан договор на разработку серии логотипов, согласно которому Петербург получил ее по цене в один рубль.

Однако поскольку конкурса по этому поводу проведено не было, факт получения заказа «Студией Артемия Лебедева» вызвал недовольство в сообществе дизайнеров. В результате чего компания «Григорьев Борис и партнеры» пожаловалась на действия сторон договора в региональное управление Федеральной антимонопольной службы.

В феврале 2017 года Санкт-Петербургское УФАС России признало, что контракт между Комитетом по развитию туризма Петербурга и компанией «Студия Артемия Лебедева» на серию логотипов города был заключен незаконно и предписало его расторгнуть, а все попытки комитета через суд опротестовать это решение ничем не завершились.

И хотя все это время Комитет по развитию туризма Петербурга и подведомственные ему учреждения активно использовали лебедевские логотипы (в частности, они до сих пор повсеместно применяются при производстве печатной продукции и во внешней рекламе), скоро городу на Неве предстоит поменять туристический имидж.

Правда, в том случае, если в только что объявленном конкурсе примет участие «Студия Артемия Лебедева» и станет его победителем, логотипы могут сохраниться, а компания к прежнему рублю прибавит несколько миллионов рублей нового дохода.

«Наличие логотипов и в целом мета-бренда для города, претендующего на лидерство в сфере туризма, конечно, важно, - считают многие представители питерского турбизнеса. – Однако само по себе оно не обеспечивает главного: успешное продвижение Петербурга возможно только при условии появления грамотной и системной стратегии его «визуализации» в мире».

В частности, Елена Васильева, директор Центра международных научных исследований и проектов Санкт-Петербургского государственного экономического университета уверена, что одной из слабых сторон Северной столицы является его низкая узнаваемость на мировом рынке туризма.

«Для того, чтобы изменить ситуацию, нам крайне необходимо разработать стратегию развития в этом направлении и определить все необходимые «правила игры», способные ее улучшить», - считает эксперт.

/TOURBUS.RU