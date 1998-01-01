Новости Транспортная клиринговая компания обвинила руководство сервиса Sindbad в мошенничестве По мнению президента ТПК, руководители обанкротившегося онлайн-агентства сознательно вывели средства компании за рубеж

Cегодня в нашу редакцию поступило официальное письмо Транспортной Клиринговой Палаты в связи с ее попытками по взысканию убытков после дефолта российского онлайн-агентства «Синдбад» Как отмечается в заявлении, «АО «Транспортная Клиринговая Палата» (АО ТКП), несмотря на дефолт ООО «Синдбад», своевременно перечислило авиакомпаниям денежные средства в полном объеме за авиабилеты, реализованные сервисом Sindbad и тем самым предоставило пассажирам гарантированную возможность осуществления поездки... В настоящее время АО ТКП предпринимает все законные меры для взыскания задолженности с ООО «Синдбад» и рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы в целях привлечения к уголовной ответственности руководителей и сотрудников компании, которые могут быть причастны к хищению средств”. Как пояснил президент АО ТКП Михаил Баскаков, «После приостановки деятельности сервиса Sindbsd многие компании приготовились фиксировать значительные убытки, поскольку ООО «Синдбад» не предпринимает никаких действий для погашения задолженности перед своими кредиторами. Мы предполагаем, у компании имелись денежные средства в объеме, достаточном для удовлетворения требований всех кредиторов, однако, затем были выведены из ООО «Синдбад» незаконными способами. Мы считаем, вывод денежных средств мог быть осуществлен через сеть компаний, подконтрольных руководителям ООО «Синдбад». Вероятно, при выводе средств из ООО «Синдбад» могли быть также незаконно использованы платежные сервисы для проведения трансграничных переводов. В связи с этим мы не исключаем проведения проверок платежных сервисов, оказывающих подобные услуги, и агентств, использующих подобные схемы». «Полагаем, что все кредиторы ООО «Синдбад» столкнулись с группой лиц, руководимой генеральным директором ООО «Синдбад» Рашидом Велемеевым, которая спланировала определенные действия с целью хищения денежных средств у поставщиков услуг авиационного контента. Мы убеждены, что все участники рынка авиаперевозок заинтересованы в избавлении от недобросовестных лиц, нарушающих законодательство и намеренно не исполняющих свои обязательства по принятым на себя обязательствам», - заключил г-н Баскаков. Как сообщил сегодня «Интерфаксу» источник в авиаотрасли, под обвинениями ТКП есть основания. «Sindbad прекратил деятельность на пике сезона, деньги с потребителей получил, имел банковские гарантии, рисков не было. Компания задолжала кредиторам $10 млн и вывела эти деньги, чтобы не расплачиваться. При этом они собрали много денег из-за дисконтирования и активного демпинга», — сказал он. Как считает источник, Транспортная клиринговая палата долги с агентства взыскать, скорее всего, не сможет, потому что активы выведены. «В этой ситуации ТКП не предусмотрела полного покрытия гарантий «Синдбадом», недостающие деньги ей пришлось компенсировать авиакомпаниям самостоятельно. Почему это было сделано? – Я думаю, ради рекламы и в качестве противодействия западной системе взаиморасчетов», — отметил он. Напомним, что официально сервис о банкротстве таки не объявил. Между тем 24 августа на его сайте исчезла вся информация, за исключением телефонов службы поддержки, сообщавшей о «временных технически проблемах». По информации ассоциации «Турпомощь», «Sindbad продавал не менее 280 тыс. авиабилетов в месяц и занимал по этому показателю четвертое место среди онлайн- трэвел-агентств. Он также входил в первую десятку по объему продаж среди всех российских билетных агентств. Предварительная сумма их обязательств перед поставщиками может достигать $10 млн». Cейчас на сайте сервиса размещена лишь информация о том, что "все авиабилеты, оплаченные и оформленные на сайте Sindbad.ru, действительны и обязательны к приему перевозчиком для допуска пассажира на борт на указанные в маршрутной квитанции рейсы. С момента оформления авиабилета договор перевозки между пассажиром и авиакомпанией является заключенным и не может быть отменен со стороны авиакомпании. Также, согласно Воздушному кодексу РФ, перевозчик не вправе требовать повторной оплаты авиабилетов. Несмотря на это, некоторые перевозчики намеренно идут на нарушение закона". /TOURBUS.RU

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