В Москве откроется турофис Индии

В следующем году в Москве при поддержке правительства Индии откроется информационный туристический офис Incredible India, который станет основной площадкой работы с российскими туроператорами, - сообщает АТОР.

Как рассказал сотрудник отдела туристической информации Министерства по туризму Индии г-н Анууп Бисвас, московский офис Incredible India нужен для укрепления и придания нового качества туристическим связям России и Индии. «Сейчас все российские запросы обрабатываются через офис Incredible India в Париже, что очень неудобно обеим сторонам, поскольку живое общение затруднено, и в нашей работе нет оперативности», – сказал он.

По замыслу организаторов, Incredible India станет главным туристическим офисом правительства Индии в России. Помимо того, что туристы смогут получить в офисе необходимые информационные материалы и полезные рекомендации по посещению страны, офис задуман и как открытая бизнес-площадка.

Профессионалы туризма получат возможность проводить там свои встречи и обсуждать насущные проблемы российско-индийского туристического бизнеса.

По мнению г-на Бисваса, центр должен стать основным источником информации для профессионалов о том, какие вопросы, направления и тенденции актуальны на российском и индийском туристическом рынке, а также помочь сторонам в выработке совместных решений.

«Эта дискуссионная площадка будет очень функциональной для российских туроператоров, а индийская сторона сможет с помощью центра проводить различные информационные и промо-кампании в сегменте b2b, обучающие семинары и многое другое», – сообщил г-н Бисвас.

Как отмечает АТОР, в ходе проходившей в рамках выставки «Отдых» дискуссии российские туроператоры аргументированно дооказали, что увеличить и разнообразить турпоток в Индию, выведя го «за пределы Гоа» без усилий со стороны самих индийских туристических властей весьма сложно.

Так, по словам представителей российского турбизнеса, до сих пор практически вся информация о туристических возможностях Индии в соцсетях и интернете представлена исключительно на английском языке.

Туроператоры справедливо отметили, что без соответствующего перевода и локализации продукта турагентам работать с туристами по этой информации практически невозможно.

Как отметил в интервью нашему порталу Иван Половинкин, представитель пресс-службы туроператора ANEX Tour, «Грядущее открытие информационного туристического центра Incredible India в России - весьма значимый фактор для туристической отрасли.

Данное событие обусловлено в первую очередь востребованностью российских туристов в направлении, а следовательно, в заинтересованности индийской стороны укреплять двусторонние отношения. Офис в Москве позволит вывести туристический бизнес в данном направлении на новый уровень».

Как добавил эксперт, «На данный момент бронирование зимнего сезона Индии совпадает с прошлогодним. Но так как это направление начинает активизироваться непосредственно в начале сезона, то в октябре мы сможем увидеть уже более четкую картину.

Что касается новогодних туров в Индию, то мы также ожидаем увидеть динамику бронирования в начале сезона, как это было в прошлых сезонах, на данный момент спрос небольшой. Средний чек новогоднего заезда на двоих (9 ночей, завтраки) составит около 90 тыс. руб.».

/TOURBUS.RU