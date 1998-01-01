«АльфаСтрахование» поможет побороть аэрофобию

Как рассказали нам в пресс-службе «АльфаСтрахование», компания запустила новый сервис для своих клиентов – специализированный портал «Выше страха» (вышестраха.рф), который поможет авиапассажирам избавиться от аэрофобии и получить уникальную предполетную информацию о рейсе.

Чтобы защитить себя на случай неприятностей в путешествии, каждый клиент, покупая билет на сайтах российских авиакомпаний, может приобрести полис страхования пассажиров на время полета от «АльфаСтрахование».

Постоянно повышая уровень комфорта клиентов и качество сервиса, компания «АльфаСтрахование» создала проект «Выше страха», обеспечивающий застрахованным еще больше уверенности в безопасности путешествия.

По данным швейцарского Бюро архивов авиакатастроф, на один миллион полетов приходится 2,1 авиакатастрофы. Исходя из этой статистики, можно посчитать, что шанс попасть в авиакатастрофу не превышает 0,0000021%, причем из года в год полеты становятся все более безопасными. Тем не менее аэрофобии (боязни летать) подвержены 30% населения Земли.

Первое правило борьбы с любым страхом – получить о предмете своего страха как можно больше информации. Поэтому портал предоставит клиенту дополнительные данные о полете – о воздушном судне, рекомендации по выбору места в самолете, погодных условиях в месте взлета и посадки, подробный маршрут, включая крупные города и «достопримечательности», которые он будет пролетать, время в пути с учетом силы ветра, прогноз зон турбулентности, вероятность задержек, ухода самолета при посадке на второй круг.

Письмо с приглашением посетить сайт вышестраха.рф клиент «АльфаСтрахование» получит на электронную почту по завершению процесса оформления страховой защиты на время полета. Зарегистрировавшись на портале, он сможет не только узнать все о предстоящем перелете, но и посмотреть видеокурс по избавлению от аэрофобии.

«Мы хотим сделать путешествие клиента «АльфаСтрахование» как можно более легким, приятным и интересным. Все наши клиенты получают гарантию компенсации расходов, приобретая полис страхования пассажиров. С помощью портала «Выше страха» они обретают еще и психологический комфорт, ведь для спокойствия понимание того, что происходит во время полета, даже важнее, чем информация о безопасности авиаперевозок в целом, – говорит заместитель генерального директора «АльфаСтрахование» по авиационному страхованию Илья Кабачник. – Предоставляемая информация касается именно того рейса, который предстоит пассажиру. Все необходимые данные будут доступны на нашем сайте вышестраха.рф».

Полис страхования пассажиров позволяет заявить об убытке, таком как задержка рейса или повреждение багажа, в режиме реального времени: можно зайти в приложение «АльфаСтрахование Мобайл», нажав кнопку SOS, выбрать раздел «пассажиры», далее «страховой случай», определить тип риска и, заполнив форму и приложив фотографии документов, нажать «отправить».

Те, кто привык пользоваться полноразмерными интерфейсами, могут связаться с компанией по вопросу урегулирования убытка через специальную форму на сайте «АльфаСтрахование» также через кнопку SOS.

Электронное урегулирование сокращает срок получения выплаты в среднем на 11 календарных дней, - отметили в компании.

/ TOURBUS.RU