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Sabre заключил новые стратегические соглашения с ведущими мировыми авиакомпаниями и агентствами

Sabre получил статус агрегатора высшего уровня в рамках программы сертификации Международной ассоциации воздушного транспорта

Sabre Corporation, ведущий поставщик технологий для индустрии туризма и путешествий, объявил о расширении программы «Больше, чем NDC» и заключении новых стратегических соглашений с мировыми авиакомпаниями и агентствами, включая United Airlines, BCD Travel, Finnair, American Express Travel & Lifestyle Services, Singapore Airlines и Corporate Travel Management.

Таким образом корпорация подтверждает свое стремление ускорить эволюцию инструментов розничной торговли, дистрибуции и выполнения торговых операций, - отметили в пресс-службе компании.

Sabre также получил статус агрегатора NDC третьего, самого высокого, уровня в рамках программы сертификации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), организации, запустившей этот новый стандарт передачи данных. Ранее в 2018 году Sabre успешно прошел аудит на третий уровень NDC как поставщик технологий.

«Больше, чем NDC» – это коллективная инновационная программа Sabre, направленная на развитие отрасли посредством разработки, интеграции и тестирования комплексных технологических решений для работы с предложениями и заказами на базе протокола NDC. В рамках проекта партнеры будут вместе с Sabre участвовать в процессе создания продуктов, проводить бета-тестирования и продвигать стандарт NDC на рынок.

«Получение сертификата IATA третьего уровня – это важный шаг в разработке комплексных решений на базе NDC, и мы гордимся этим достижением. Однако, практическая работа ведется именно в партнерстве с авиакомпаниями и агентствами, – отметила Кэти Морган, вице-президент Sabre по программе NDC. – Вместе мы сможем создать технологические решения полного цикла в требуемом масштабе».

Эта работа уже активно ведется. Около 80% операций по бронированию авиационных услуг на агентской платформе следующего поколения Sabre Red Workspace начинаются с запросов на расписание рейсов и наличие мест. United Airlines и Sabre вместе работают над технологическими решениями, позволяющими искать контент по этим параметрам. Они были представлены участникам форума IATA NDC Implementation Forum в начале этого месяца.

«Мы рады присоединиться к программе Sabre и активно работать с агентствами и авиакомпаниями, чтобы продвигать как концепцию, так и реальное внедрение NDC, – отметил Кале Иммонен, директор Finnair по дистрибуции и доходам.

– Мы рады, что Finnair сможет распространять свои новые предложения более широкой аудитории привлекательным и эффективным способом. Вместе мы будет расширять охват и создавать ценность для всех вовлеченных сторон».

«Персонализированный сервис и широкий выбор услуг давно стали визитной карточкой Singapore Airlines, – подчеркнул Кэмпбелл Уилсон, старший вице-президент Singapore Airlines по продажам и маркетингу. – NDC открывает нам возможность распространить эти ценности за пределы наших традиционных точек взаимодействия с клиентами. Мы рады присоединиться к программе Sabre «Больше, чем NDC», чтобы помочь создать практичные масштабируемые решения для всей отрасли и способствовать их широкому внедрению».

Вчера Sabre провел в США встречу консультативного совета, на которую собрались десятки представителей авиакомпаний и агентств, заинтересованных в тесном сотрудничестве по программе «Больше, чем NDC», тестировании технологий, проведении семинаров для клиентов и координации совместной работы в отраслевых рабочих группах.

/TOURBUS.RU