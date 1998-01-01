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Туроператоры обсудят размещение средств фондов «Турпомощи» в размере 1,1 млрд руб./ «Русь Тур» отменяет чартерную цепочку из Москвы на Хайнань/ «Библио-Глобус» запускает полетную программу в Гоа и увеличивает число рейсов в Таиланд

Туроператоры обсудят размещение средств фондов «Турпомощи» в размере 1,1 млрд рублей

Туроператоры обсудят эффективное размещение средств резервного фонда и фонда персональной ответственности объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь», суммарный объем которых составляет почти 1,1 млрд руб. «В обсуждении будут участвовать специалисты в сфере аудита и бухгалтерского учета всех заинтересованных туроператоров – участников «Турпомощи», чтобы в полной мере учесть мнение рынка», — сообщили в ассоциации.

В «Турпомощи» подчеркнули, что при размещении средств следует обеспечить эффективность администрирования и мобильность в их использовании для оказания помощи туристам в случае возникновения такой необходимости.

Заседание правового комитета ассоциации по этому вопросу пройдет 20 сентября.

На базе ассоциации "Турпомощь" созданы фонды – резервный и персональной ответственности, суммарный объем которых на данный момент составляет почти 1,1 млрд рублей. В соответствии с требованиям законодательства туроператорами застрахована гражданская ответственность перед туристами (общая сумма страхового покрытия составляет около 22 млрд руб.).

«Русь Тур» отменяет чартерную цепочку из Москвы на Хайнань

Об отмене цепочки из Москвы в Санью с 6 октября 2018 года объявил туроператор «Русь Тур», запланировав при этом расширение региональной программы, - сообщает АТОР.

Как говорится в сообщении туроператора «РусьТур», «сокращение полетной программы связано с увеличением стоимости авиаперевозки на данном направлении».

«Такое решение принято с учетом того, что туроператор не ведет пирамидальный бизнес в условиях конкуренции на юго-восточном направлении и снижения рентабельности, а работает по реальным ценам партнеров», – подчеркивается в информации туркомпании, опубликованной на сайте.

По всем ранее забронированным турам с датой вылета с 29 сентября 2018 года «Русь Тур» обещает возврат средств за туры, также возможен альтернативный вариант с вылетом из следующих городов полетной программы туроператора: Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Хабаровска, Улан-Удэ и Владивостока.

При этом в планах компании – расширение с 29 октября региональной программы еще на пять городов - в список пунктов вылета в этом зимнем сезоне добавятся Казань, Уфа, Сургут, Тюмень и Якутск.

В будущем в «Русь-Тур» не исключают возможности возврата маршрута Москва-Санья-Москва в свою полетную программу. Однако на запрос АТОР о том, о каких возможных сроках идет речь, в компании пока не ответили.

С отменой полетной программы «Русь-Тур» из Москвы на Хайнань в настоящее время остаются чартерные цепочки двух туроператоров - ANEX Tour (в Санью) и «Жемчужной реки» (в Хайкоу).

«Библио-Глобус» с октября начинает полеты в Гоа и увеличивает число рейсов в Таиланд

«Библио-Глобус» с октября запускает полетную программу в Гоа и увеличивает число рейсов в Таиланд.

«Полетная программа в Гоа стартует 3 октября, рейсы будет осуществлять авиакомпания «Россия» дважды в неделю по средам и субботам на бортах двухпалубного широкофюзеляжного Boeing-747-800 с наличием мест бизнес-класса. А с 23 октября по маршруту можно будет летать ежедневно кроме понедельника, четверга и воскресенья», — рассказали в пресс-службе туроператора.

Также с октября будет продлена круглогодичная полетная программа туроператора в Таиланд с увеличением частоты рейсов в осенне-зимнем сезоне.

Вылеты по маршруту Москва-Пхукет на самолетах Boeing-747-800 авиакомпания «Россия» будет осуществлять ежедневно кроме понедельника и четверга, а в Бангкок можно будет вылететь дважды в неделю по вторникам и пятницам.

/TOURBUS.RU