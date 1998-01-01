Против «Матрешки-тур» завели уже более ста дел

На 21 ноября в Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области назначено первое заседание по поводу банкротства скандально закрывшегося питерского туроператора «Матрешка-тур». Истец, компания «МК Сервис», настаивающая на признании ООО «Матрешка-тур выездной туризм» несостоятельным, намерена получить с него и возмещение более чем 360 тыс. руб., - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

При этом предпринимающаяся в арбитраже новая попытка «выбить» долги из «Матрешки» - далеко не первая. Так, еще 18 июля городская прокуратура сообщила о том, что при ее участии клиентке обанкротившегося туроператора удалось отсудить у него денег в пять раз больше, чем она заплатила за тур.

Прокуроры, проверив по обращению пенсионерки соблюдение требований закона о защите прав потребителей, убедились, что клиентка действительно приобрела в сентябре 2017 года две путевки на Хайнань по цене в 130 тыс. рублей, «однако туристическая услуга женщине оказана не была, а денежные средства не возвращены».

И хотя еще на стадии рассмотрения иска судом агент, продавший тур женщине, возместил ей всю сумму ущерба, решением суда заявленные прокурором требования были удовлетворены, а в пользу туристки с «Матрешки» должны быть взысканы не только компенсация морального вреда в размере 30 тыс. рублей, но и неустойка в размере более 500 тыс. рублей, а также штраф.

В результате вместо потраченных на поездку 130 тыс. клиентка может получить около 700 тыс.

И таких примеров много: в настоящее время, по данным Государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие», рассмотрено или будет рассматриваться более ста судебных дел, инициированных в отношении «Матрешки-тур». Имеется и целый ряд (больше двух десятков) успешных для пострадавших туристов, в которых разные суды заняли по отношению к «Матрешке-тур» однозначную позицию.

В результате чего туроператор, кроме прямого ущерба по линии неисполненных обязательств, должен выплатить неудачливым путешественникам огромные штрафы и большой моральный ущерб.

«Однако выполнить решение судов будет возможно только в том случае, если у ответчика найдутся средства или активы, которые можно реализовать для оплаты обязательств, - говорит по этому поводу юрист Александр Семенов. – Увы, но пока ситуация развивается таким образом, что «Матрешке» по счетам платить нечем, и поэтому даже выигранные в судах дела и полученные исполнительные листы не гарантируют возврата средств пострадавшим».

Что касается ситуации с выплатами по линии страховщика туроператора, компании «Якорь», и здесь дела для подавляющей части пострадавших неважны. «У меня на руках копия решения суда на 373 тысячи рублей, а от «Якоря» письменного ответа пока нет», - пишет один из туристов в социальной сети.

«Мне в выплатах отказали, - делится другой. – Причем толком не объяснив причину. Мне кажется, это у них уже на потоке – отказывают всем». А третий сообщает, что «мой адвокат три недели назад отправил досудебное соглашение - и тишина...».





Основная часть пострадавших от деятельности «Матрешки» туристов продолжает бороться за свои права, пытаясь вернуть деньги как от разорившегося туроператора, так и получить возмещение по линии страховой компании (в т. ч. через суд). Однако реальность такова, что у самой «Матрешки» нет «ни гроша за душой», а страховщик занял твердую позицию, согласно которой на возмещение могут претендовать только те туристы, которые должны были получить услуги «Матрешки» уже после официальной приостановки ее деятельности.

А это означает, что всем так и не отправившимся на Хайнань и по ряду других направлений придется обращаться в суд.

/TOURBUS.RU