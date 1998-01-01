Finnair сделает Турцию круглогодичной

Эксперты комментируют новинки зимнего расписания финского перевозчика, интересные для российского туррынка

Национальный перевозчик Финляндии впервые в своей истории предложит пассажирам средиземноморское побережье Турции будущей зимой: рейсы в турецкую Аланью стартуют из Хельсинки уже в конце октября, когда будет введено в действие зимнее расписание, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

«Россия - лидер по объему турпотока в Турцию, и поэтому новые рейсы Finnair в Аланью позволяют путешествовать туда даже зимой с короткими и удобными стыковками в аэропорту Хельсинки-Вантаа из Москвы и Петербурга», – говорит по этому поводу глава представительства Finnair в России Мария Ануфриева. И добавляет, что это будет не единственная новинка зимнего расписания: перевозчик намерен сделать круглогодичным и рейс в Лиссабон.

«Он предоставляет нашим пассажирам больше возможностей для поездок в один из древнейших городов Европы и тоже будет пользоваться спросом, так как Португалия набирает все большую популярность среди россиян», - считает Мария Ануфриева.

При этом два рейса Finnair в Аланью (Газипаша) появятся на маршруте с 28 октября и будут выполняться по 31 марта 2019 года, а рейс в Лиссабон, запущенный летом 2018-го, и из-за высокого спроса уже стал круглогодичным: вылеты по этому маршруту совершаются ежедневно, а его эксплуатация в течение зимнего сезона позволит увеличить объем перевозки по направлению на 70%.

Кроме этого, предстоящей зимой Finnair значительно увеличит провозные емкости из Хельсинки в Брюссель: с 31 октября по средам и субботам в столицу Бельгии будут летать широкофюзеляжные самолеты Airbus А330.

Несмотря на довольно непродолжительные перелет, пассажирам лайнеров предложат сервис бизнес-класс, включая полностью раскладывающихся сиденья, способные обеспечить повышенный комфорт на протяжении всего полета.

«Увеличение количества кресел и запуск дополнительных рейсов в рамках зимнего расписания продиктованы высоким спросом на направления и их востребованностью у пассажиров, - подчеркнул Юха Ярвинен, коммерческий директор Finnair.

– Компания все больше ориентируется на глобальный рынок авиаперевозок, и поэтому изменения ориентированы как на тех, кто путешествует из Европы, так и на пассажиров из Азии».

Стоит напомнить, что финский авиаперевозчик активно осваивает и российский рынок, предлагая большое количество рейсов из Москвы и Петербурга в Хельсинки, откуда с помощью удобных стыковок можно улететь по десяткам международных направлений.

В частности, в конце апреля прошлого года Finnair увеличил число перелетов из Петербурга в Хельсинки с 14 до 20 в неделю: регулярные рейсы, обслуживаемые воздушными судами ATR 72, отправляются из Петербурга в финскую столицу ежедневно с понедельника по пятницу и в воскресенье. И во все дни, кроме субботы, из Пулково в Вантаа перелёты выполняются трижды в сутки.

Как считают в Пулково, значительное (на 39%) увеличение провозных емкостей в Хельсинки позволит туристам из северной столицы не только удобно добираться до многих европейских городов, но и совершать перелеты в Азию и США, тем более, что в Америку из Петербурга прямой перевозки до сих пор нет.

/TOURBUS.RU