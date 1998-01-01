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Lufthansa может вернуть прямые рейсы из Мюнхена в Казань/ Россия планирует открыть генконсульство в Харбине/ Число жертв урагана "Флоренс" в США увеличилось до 23

Lufthansa может вернуть прямые рейсы из Мюнхена в Казань

Авиакомпания Lufthansa изучит возможность возобновления полетов Мюнхен-Казань с лета 2019 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Вопросы взаимодействия обсуждались в ходе рабочей встречи главы республиканского Минтранса Ленара Сафина и старшего директора Lufthansa Group, главой отдела взаимодействия с РФ и СНГ Рональдом Шульцем в понедельник.

Г-н Сафин ознакомил г-на Шульца с экономическим потенциалом Татарстана, перспективами развития аэропорта "Казань" и выразил готовность в оказании поддержки в организации прямого воздушного рейса, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Lufthansa ранее уже выполняла прямые авиарейсы из Казани в Германию. Однако в 2013 году авиакомпания сократила количество направлений в Россию до четырех - в Москву, Санкт-Петербург, Самару и Нижний Новгород, исключив из своей маршрутной сети Екатеринбург, Казань и Пермь. Позже, в 2015 году, Lufthansa отменила рейсы в направлении Нижнего Новгорода и Самары.

Россия планирует открыть генконсульство в Харбине

Российская Федерация в ближайшие полгода откроет генеральное консульство в китайском городе Харбине, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Департамент информации и печати (ДИП) министерства иностранных дел (МИД) РФ.

"Договоренность об открытии генконсульства России в Харбине и китайского генконсульства во Владивостоке (как правило, диппредставительства открывают по парному принципу) была достигнута еще три года назад. Генконсульство КНР во Владивостоке было учреждено еще в мае 2016 года, а в Харбине дело застопорилось по ряду технических причин", — говорится в публикации.

Поначалу открытие российского диппредставительства в Харбине откладывалось из-за необходимости капитальной реконструкции здания, где располагалось некогда еще советское консульство (оно действовало с 1924 по 1962 годы). Теперь, как уточнили собеседники издания в российских дипломатических кругах, все упирается в официальное распоряжение правительства об открытии генконсульства.

"Но это чисто бумажная работа. Есть шанс, что до конца года, в крайнем случае, в начале будущего, генконсульство в Харбине будет открыто", — пояснил газете один из информированных дипломатов.

В статье также отмечается, что сейчас в Китае, помимо посольства в Пекине, действуют генеральные консульства РФ в Шанхае, Гонконге, Шэньяне и Гуанчжоу. Наибольшим числом генконсульств Россия располагает только в Германии, где их пять.

Ранее сообщалось, что МИД РФ в 2018 году откроет генеральное консульство и на острове Пхукет в Таиланде.

Число жертв урагана "Флоренс" в США увеличилось до 23 человек

До 23 человек выросло число погибших в результате удара урагана "Флоренс" по США, сообщает телеканал ABC. По его данным, 17 человек расстались с жизнью в штате Северная Каролина, еще шесть погибли в Южной Каролине. Ранее поступали данные о 18 погибших.

Ураган обрушился на восточное побережье США в пятницу. Он привел к сильным ливням, вызвавшим наводнения. В результате примерно полмиллиона жителей Северной Каролины остались без электричества.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США в ночь на понедельник отмечал, что "Флоренс" смещается на запад со скоростью 9,6 км/ч, порывы ветра достигали 56 км/ч. Метеорологи по-прежнему предупреждают об опасности ливневых паводков, выхода рек из берегов, а также о риске оползней в Северной Каролине.

/TOURBUS.RU