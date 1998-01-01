Новости Япония вновь упрощает визовый режим и представляет новые направления Пресс-конференция «Держим курс на Японию», посвящённая развитию российско-японских туристических связей, прошла в российской столице

На прошлой неделе в рамках выставки «Отдых-2018» в столице прошла пресс-конференция «Держим курс на Японию», посвящённая развитию российско-японских туристических связей. Отметим, что в течение всех выставочных дней на японском стенде можно было познакомиться с традиционным искусством каллиграфии, а в специальной кулинарной зоне можно было не только отведать местные блюда, но и попробовать приготовить их самостоятельно. Именно с этой темы и начал свое выступление, открывшее пресс-конференцию, заместитель руководителя Агентства по туризму Японии г-н Дзюн Такасина. «В нынешнем году в рамках перёкрестного года туризма Россия-Япония по инициативе Агентства по туризму Японии и Японской национальной туристической организации (JNTO) проводится японская этногастрономическая неделя, - рассказал он. - Стимулирование туристического обмена через такую обширную и близкую всем сферу деятельности, как гастрономия, кажется нам особенно перспективным. Больше всего туристов в Японию приезжает из Америки, Европы м Австралии, но и российский рынок становится для нас — недаром Япония впервые выступила в качестве партнёра нынешней выставки». В прошлом году поток туристов из России в Японию составил 77 тыс. человек — около трети являются возвратными, продолжил г-н Такасина, а это является максимальным показателем за всю историю. Встречный поток японских туристов в России превысил 107 тыс. чел. Таким образом общее число туристов достигло 184 тыс. человек, что значительно больше показателя за 2016 год — 140 тыс. Прирост российского турпотока составил 41% за минувший год, что же касается семи месяцев этого года, прирост составил почти 30% по сравнению с прошлым годом. Такие показатели, считает директор московского офиса по туризму Японии Айри Мотокура, связаны в первую очередь с активной рекламной кампанией, а также с увеличением количества прямых авиарейсов, связывающих наши страны. Но особенно важную роль, по мнению японских специалистов, сыграло значительное облечение визового режима, вступившее в силу с 1 января нынешнего года. С тех пор — после отмены системы гарантов — значительно возросли поток самостоятельных туристов (приблизительно 70%) и доля самостоятельных бронирований - особенно в сезон цветения сакуры. Хотя, по мнению г-на Такасины, лучшим сезоном для посещения Японии является осень. Дальнейшие меры по облечению визового режима вступят в силу с 1 октября. «Точной статистики на этот счёт нет, но даже приблизительные измерения показывают, что около 40% труистов прибывают к нам с Дальнего Востока, - сказала г-жа Мотокура. - Понятно,что они ближе живут, но мы хотим, чтобы к нам приезжало больше туристов из Сибири — недавно введены прямые рейсы из Новосибирска и Иркутска». «Главная цель нашей рекламной кампании — привлечь в первую очередь тех людей, которые никогда не испытывали интереса к Японии, - рассказал куратор российского направления головного офиса JNTO Валентин Шестак. - Для их привлечения мы активно используем и цифровой маркетинг, то есть стараемся понять потребности туриста ещё до того, как он приехал в Японию». По мнению г-на Шестака, исключительно важную роль в привлечении японских туристов в Россию сыграл чемпионат мира по футболу. «В такие города, как Екатеринбург, Саранск, Волгоград и Ростов-на-Дону японские туристы никогда раньше не ездили, а сейчас они у всех на слуху», - добавил он. Одно из главных препятствий на пути роста российского турпотока в Японию является то, что в нашей стране по-прежнему очень мало людей и турфирм, которые знали бы Японию и умели её продавать. Для этого при поддержке JNTO проводятся онлайн- семинары и тренинги для операторов, работающих на японском направлении. Постоянно расширяется и география «живых» семинаров — в этом году они прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и нескольких городах Дальнего Востока. Японский турпродукт исключительно разнообразен, считают и местные, и российские специалисты, но российским туристом он востребован в очень малой степени. У гостей из России, как показывают опросы, при выезде за рубеж только две цели: пляжный отдых и отдых «вообще»: экскурсии и покупки. В Японии же им больше всего хочется посмотреть на сакуру и на священную гору Фудзияма (3376 м над уровнем моря), а маршрут сводится к знаменитому «Золотому пути» - Токио-Киото-Нара. «Между прочим, практически никому в России не известно, что в Японии есть великолепный пляжный отдых — на острове Окинава, - заявил г-н Шостак. - А онсэны — знаменитые горячие источники? 70% японской территории покрыто вулканического происхождения горами: они-то и дают жизнь 27 тысячам онсэнов и 20 тысячам гостиниц с горчими источниками, которые за 2016 год посетили более 130 миллионов японцев — это больше, чем всё население страны! Вот об этом мы и должны рассказывать!». /TOURBUS.RU

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