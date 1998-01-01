Новости «Роза Хутор» примет международную конференцию по экологическому туризму Лучший мировой опыт развития экотуризма будет представлен в октябре на международной конференции в Сочи

17-20 октября на сочинском курорте «Роза Хутор» пройдет международная конференция «Экологический туризм: глобальный вызов и открытие России». Ежегодно по всему миру аудитория экотуризма растет на десятки процентов. Став сегодня мейнстримом, такой вид отдыха предоставляет обширные возможности как для бизнеса, так и для социально-экономического развития государств. В России же цивилизованный рынок экологического туризма лишь начинает формироваться. Проблемы развития индустрии «природного»туризма включают такие вопросы, как государственное регулирование отрасли, новые туристские сервисы, охрана окружающей среды, строительство инфраструктуры, оборудование и технологии, профессиональные компетенции, просвещение нового поколения туристов. Авторитетные эксперты, представители бизнес-сообщества, политические и деловые лидеры со всего мира соберутся в октябре в Сочи для всесторонней дискуссии о возможностях и задачах, стоящих на пути устойчивого развития экотуризма в России, а также договорятся о международном сотрудничестве для достижения дальнейшего прогресса. Конференция «Экологический туризм» – это: Выступления специальных гостей: лидеров отрасли и ведущих экспертов из разных уголков планеты. Насыщенная деловая программа, выставки, мастер-классы и семинары, раскрывающие самые острые вопросы экотуризма в России и мире. Увлекательные экскурсии, знакомство с достопримечательностями и красотой удивительной природы региона. Организаторы мероприятия благотворительный фонд «Слава» посла доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслава Фетисова, Минприроды России, Ростуризм, Федерация спортивного туризма России, деловое издание «Ведомости» и группа «Интеррос». Среди спикеров: Махир Алиев, региональный координатор программы «ООН Окружающая среда» (UN Environment) Станислас Анрион, глава отдела промышленности и окружающей среды посольства Франции в России Жером Кавилья, основатель и генеральный директор Atemia Мария Химена Патиньо Окампо, президент Saving The Amazon Клара Айнес Сантакруз Рестрепо, эксперт SavingTheAmazon Дели Сааведра, региональный директор Rewilding Europe Foundation Энрик Сала, ведущий исследователь и руководитель проекта Pristine Seas, National Geographic Вячеслав Фетисов, первый зам. председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ. Подробная информация о проекте доступна на сайте. По вопросам участия обращайтесь к Александре Подлипской по телефону (495) 956-34-58(доб. 4222) или по электронной почте: a.podlipskaya@vedomosti.ru. По вопросам информационного партнерства обращайтесь к Анастасии Тисковой по телефону (495) 956-34-58(доб. 4147) или по электронной почте: a.tiskova@vedomosti.ru.

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