Новости «Передача власти» в туротрасли – что думают эксперты? Профессионалы туризма и представители властных структур комментируют вчерашний указ президента о передаче функции регулирования в сфере туризма Министерству экономического развития

Представители власти и профессионалы туротрасли в основном положительно отнеслись к вчерашнему президентскому указу о передаче функции регулирования в сфере туризма от Министерства культуры Министерству экономического развития. Напомним, что туротрасль уже находилась в ведении Министерства экономического развития и торговли с 2002 по 2004 год, правда, самостоятельного регулирующего ведомства – Ростуризма - у нее тогда не было. По мнению члена Комитета Совета Федерации по социальной политике Игоря Фомина, которого цитирует «Интерфакс», к 2025 году вклад туризма в ВВП России, в том числе благодаря переходу Ростуризма в ведение Минэкономразвития, должен вырасти с 3,5% до 5%. При этом для туроператоров и турагентов, по его мнению, переход Ростуризма в ведение Минэкономразвития особенных изменений не принесет. «Сегодня все работают в сложившейся адекватной системе, мы более-менее понимаем, куда дальше она будет развиваться. Определенно, прогрессируют информационные технологии в туризме, надо развивать электронную путевку и делать ее обязательной», — сказал г-н Фомин. Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, председатель подкомитета по туризму Сергей Кривоносов также назвал передачу туризма в ведение Минэкономразвития ожидаемым событием. "Экономическая политика в нашей стране должна способствовать развитию индустрии туризма. Для того, чтобы увеличить турпотоки, нужны вложения в туристскую инфраструктуру, именно благодаря профильному министерству мы сможем более эффективно привлекать инвестиции в эту сферу экономики. Выстроить рынок таким способом, чтобы соотношение цена – качество было конкурентоспособным и устраивало туристов", — сообщил г-н Кривоносов "Интерфаксу». Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько также считает, что передача Ростуризма Минэкономразвитию — результат растущего экономического значения туризма. «Не секрет, что правительство РФ планирует увеличить показатели экспорта услуг до 100 млрд долларов к 2024 году. Значительная часть экспортных услуг относится к сфере туризма, кроме того, от него в большой степени зависит и экспорт транспортных услуг, услуг в сфере культуры и общественного питания, поэтому повышенное внимание к туризму со стороны экономического блока закономерно», — сказал он. Генеральный директор юридической компании «Персона Грата», руководитель правовой комиссии при Российском союзе туриндустрии Георгий Мохов считает, что передача Ростуризма в ведение Минэкономразвития влечет за собой большие административные перестройки, которые займут как минимум полгода. «Безусловно, плюсы есть и в существовании в составе Минкультуры, и при Минэкономразвития. Однако высшее руководство приняло решение передать туризм в ведение Минэкономразвития, чтобы придать отрасли экономическую направленность. Это административно сложный шаг, поэтому понадобится как минимум полгода, чтобы отладить работу Ростуризма при Минэкономразвития», — считает эксперт. Как отметила в беседе с нами руководитель петербургской туркомпании «Леон элит-тревел» Жанна Ямпольская, передача функции регулирования в сфере туризма от министерства культуры министерству экономического развития, скорее всего, означает для отрасли более пристальное внимание как к субъекту экономики. «Теперь вопрос об экономической эффективности туризма, в первую очередь въездного и внутреннего, будет поставлен ребром, - полагает она. - Это означает, что курс на повышение «прозрачности» отрасли будет продолжен, а в самое ближайшее время можно ожидать шагов, которые позволят ее увеличить. При этом могут быть предприняты и новые меры, способные регулировать финансовые показатели действующих в этой сфере компаний». В свою очередь, представитель компании «Путешествуем вместе» Дмитрий Зимин считает, что в ближайшем будущем никаких существенных изменений в российском туризме не произойдет. «Передача руководства туризмом из одного ведомства в другое на деле мало что означает, поскольку регулирование отрасли осуществляется не по правилам того или иного ведомства, а в соответствии с имеющимися в стране законодательными нормами, - говорит он. – Какая разница, кто будет «рулить» туризмом, если ему не хватает «правил игры» или они не выполняются? Если в Минэкономразвития действительно смогут инициировать их изменение и по-настоящему контролировать выполнение, от этого отрасль только выиграет, поскольку в Минкультуры брать на себя ответственность за многое не хотели». Наконец, еще один наш эксперт отмечает, что «президентский указ о переводе Ростуризма под «колпак» Минэкономразвития не случаен, поскольку на прошлой неделе появился отчет Счетной палаты, ясно свидетельствующий о слабом контроле за происходящим в отрасли. В частности, там заявлено о том, что из 108 объектов, запланированных к созданию за счет средств частных инвесторов, в срок не появились 52. Если добавить к этому «громкую» и стоившую сотни миллионов бюджетных рублей историю с электронной путевкой, а также некоторые другие, удивляться передаче Ростуризма в ведение в Минэкономразвития не приходится». / TOURBUS.RU

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