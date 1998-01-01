Глобализация в тревел-индустрии неизбежна

В ходе прошедшего в столице круглого стола эксперты дали оценку последним трендам онлайн-технологий на туристическом рынке

В рамках прошедшей на прошлой неделе выставки «Отдых-2018» состоялась открытая технологическая конференция для профессионалов турбизнеса «Технология Peakwork Player Hub».

На круглом столе в ходе конференции Димо Пашов, директор по продажам (EMEA) Peakwork и Леонид Мармер, генеральный директор Amadeus Russia рассказали о последних трендах глобализации в тревел-индустрии.

В ходе своих выступлений эксперты привели примеры того, что что активное внедрение высоких технологий в работу туркомпаний неизбежно.

К примеру, Димо Пашов отметил, что с 2016 года перед всеми представителями рынка стоит вопрос: «как дальше расти?» и «куда дальше развиваться?», поскольку психология покупателя за последнее время поменялась, старые форматы работы уже не отвечают его требованиям.

Чтобы не потерять свое «место под солнцем», компаниям нужно выйти из зоны комфорта и сделать ставку на высокие технологии, начать «образовываться самим и образовывать своих работников», - уверен эксперт.

Было отмечено, что глобализация затронула и каналы дестрибуции. Теперь активным спросом пользуются meta click (запросы через поисковую систему, к примеру, Google) и meta booking (покупка продукта через сайт-посредник, например Yandex Мarket), которые пришли на смену традиционному поиску продукта на сайте туркомпаний. Клиенты ищут гибкости, именно это и заставляет индустрию развивать новые бизнес-модели.

Желая ответить на потребности рынка, компания Peakwork разработала новый инструмент для туроператоров – Peakwork box. Это рабочая панель, которая полностью автоматизирована и легко синхронизируется с сайтом компании. Она позволяет агенту управлять портфелем компании через веб-интерфейс, что экономит время и помогает оптимизировать работу.

С помощью Peakwork box можно реализовывать продукт компании одновременно по нескольким каналам – привычным традиционным «пакетным» способом и «собирая» тур под конкретный запрос. Дополнительный бонус инструмента в том, что вся информация хранится в облачном хранилище, отметил г-н Пашов.

В свою очередь, Леонид Мармер подробно останвился в своем выступленни на нынешней стратегии компании Amadeus на рынке и о новых планах.

Как пояснил г-н Мармер, ответом компании на потребности рынка стало создание новой «экосистемы», которая будет работать на основе системы NDC (новый стандарт дестрибуции, разработанный IATA), через которую теперь будут реализовываться продукты компании - наравне с классической дистрибуцией.

По словам г-н Мармера, «NDC – это некий конструктор, который позволяет агенту иметь доступ ко всем продуктам Amadeus и выбирать нужные услуги, не делая при этом огромного количества запросов и переключений окон и программ».

«NDC обеспечит любое турагентство выходом на любую авиалинию или иную компанию Можно сказать, что на данном этапе NDC своеобразная панацея нашего времени. Также это поможет компаниям значительно сократить расходы бюджета, потому что им не нужно будет платить агрегаторам за посреднические услуги, теперь работа может идти напрямую», - отметил эксперт.

Такой подход позволит компаниям быть в тренде и обеспечит новые отношения с клиентами, - заключил г-н Мармер.

/TOURBUS.RU