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«TUI Россия» впервые предложит зимние Доминикану и Иорданию

Туроператор «TUI Россия» рассказал о своих планах планы на предстоящий зимний сезон на пляжных и горнолыжных направлениях

Туроператор «TUI Россия» официально объявил о старте зимнего сезона 2018/2019 и представил новинки, ключевые отели и планы на предстоящий туристический сезон. Мероприятие для турагентов и партнеров прошло в Novotel Москва Сити и включало выступления руководителей TUI, а также презентации отельеров, представителей посольств и офисов по туризму главных направлений туроператора – Кипра, Испании ОАЭ и др.

В ходе мероприятия TUI анонсировал расширение ассортимента туристических направлений, внедрение опции динамического пакетирования (GDS и Peakwork), а также целый ряд ежегодных обучающих и мотивирующих мероприятий для турагентов.

Как было рассказано в ходе деловой встречи, среди основных пляжных направлений «TUI Россия» в новом зимнем сезоне появятся две новинки – Доминикана и Иордания.

Так, прямой перелет в Доминикану из Москвы будет осуществляться на рейсах а/к «Россия». Среди предложений компании - эксклюзивный отель концепции TUI Sensatori Resort Punta Cana 5*, организация свадебных церемоний в лучших местах острова и разнообразная экскурсионная программа.

В Иорданию предполагается прямой перелет на рейсах а/к «Уральские авиалинии». Среди предложений нового направления - комбинированные туры внутри страны, а также тур «Иордания + Израиль» и гарантированные номера в популярных отелях, среди которых Golden Tulip Aqaba City Hotel 4*, Marina Plaza Tala Bay Resort 4*, Movenpick Resort Tala Bay Aqaba 5*, Tala Bay Resort (ex Grand Swiss Resort) 5*.

На тайском направлении туроператор предложит гарантированный блок мест на чартерных рейсах авиакомпании I Fly и специальные тарифы на регулярные рейсы «Аэрофлот» и Thai Airways, а также отдых в отелях Le Meridien Phuket Beach Resort 5*, Centara Karon Resort Phuket 4*, Karon Princess Hotel 3*, Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya 5* и др.

В ОАЭ будет осуществляться полетная программа из 11 регионов России, в том числе четыре раза в неделю из Москвы на рейсах «Уральских авиалиний.

Среди основных горнолыжных направления «TUI Россия»в зимнем сезоне 2018/19 – Андорра, которая предложит скидка до 20% на скипасс при оформлении до 10 октября 2018 года. Новинки сезона в княжестве – апарт-отели Andorra 4Days Canillo 2* и Andorra 4Days Soldeu 3*.

Еще одно зимнее направление - Болгария (перелет а/к «Уральские авиалинии») где оператор обещает специальные тарифы в наиболее востребованных отелях Sema 3*, Maria-Antoaneta Residence 4*, St.George Ski&Holiday 4 и др., собственную принимающую компанию и службу гидов.

В Италии туристов ждет возможность остановиться в альпийских горных отелях Al Sole Club Residence Hotel 3* и Eurochalet Apartments, Festil 2*, Canada 4*.

На российском зимнее направлении оератор предложит перелет на регулярных рейсах без доплат, трансферы в пакете тура, постоянные акции и бонусы - например, при бронировании отеля в Красной Поляне до 20 декабря 2018 на 7 ночей – одна ночь в подарок. Среди рекомендованных отелей - Sochi Marriott Krasnaya Polyana 5*, Rosa Ski Inn 2*, Горки Панорама 4*, Azimut Freestyle 3*.

Кроме этого «TUI Россия» предложит два новогодних заезда на финский зимний курорт Рованиеми 30 декабря 2018 г. и 4 января 2019 г продолжительностью пять ночей.

/TOURBUS.RU