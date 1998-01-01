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«Уральские авиалинии» начнут полеты в Японию/ МИД РФ предупредил о «желтом» уровне опасности на Севере Италии/ Прокуратура отменила решение о возбуждении дела по факту смерти россиянина в Таиланде

"Уральские авиалинии" в декабре начнут летать из Владивостока в Японию

Авиакомпания "Уральские авиалинии" впервые начнет выполнять рейсы в Японию и с 4 декабря запускает рейс из Владивостока в Саппоро, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам на самолетах А320 и А321. Время в пути составит чуть более двух часов.

"У данного направления высокий туристический потенциал для российских и китайских туристов", — отметил заместитель гендиректора авиакомпании Кирилл Скуратов, слова которого приводятся в сообщении. Он добавил, что в дальнейшем авиакомпания планирует сделать рейс в японский Саппоро ежедневным.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок. Авиакомпания базируется в екатеринбургском "Кольцово", московском "Домодедово" и петербургском "Пулково".

Флот состоит из 46 самолетов, все производства Airbus (двадцать четыре А320, пятнадцать А321 и семь А319).

"Желтый" уровень опасности объявлен на Севере Италии из-за ливней с грозами

"Желтый" уровень метеоопасности объявили власти ряда регионов на севере Италии в связи с проливными дождями и грозами, сообщает департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ (ДСКЦ).

"Италия — 17 сентября объявлен "желтый" уровень метеоопасности в регионах Лигурия, Пьемонт, Ломбардия, Трентино — Альто-Адидже, Эмилия-Романья, Марке и Сардиния из-за проливных дождей с грозами", — говорится в twitter ДСКЦ в понедельник.

Регионы Лигурия, Эмилия-Романия, Марке и остров Сардиния — популярные направления пляжного отдыха у иностранных туристов, в том числе, российских.

Прокуратура отменила решение о возбуждении дела из-за смерти жителя Салехарда в Таиланде

Прокуратура Салехарда отменила постановление следственных органов СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу о возбуждении уголовного дела по факту смерти туриста в Таиланде. Пресс-служба прокуратуры ЯНАО сообщает, что информация о гибели жителя Салехарда на территории провинции Удонтхани появилась в августе текущего года. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В сообщении говорится, что следствие приняло решение о возбуждении дела, поскольку отсутствовали данные, указывающие на некриминальный характер смерти.

Однако прокуратура посчитала, что уголовное дело может быть возбуждено, только если есть достаточно данных, указывающих на признаки преступления. "Обстоятельства произошедшего, личность погибшего и причина его смерти следственным органом не установлены, в связи с чем вывод о совершении в отношении него преступления является необоснованным", — подчеркивается в пресс-релизе.

Поэтому прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела и вернула материалы следователю для организации проверки и устранения нарушений.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание Matichon Online, тело жителя Салехарда 1960 года рождения Владимира Фирсова обнаружено в лесу на северо-востоке Таиланда в провинции Удонтхани, где оно пролежало, предположительно, две недели.

По данным издания, при погибшем находился российский паспорт, срок действия документа закончился в 2016 году, а виза в Таиланд была просрочена несколько лет назад. Также в кармане был ключ от арендованной комнаты на острове Самуи.

По предварительной версии, мужчина совершил самоубийство. Тело россиянина было отправлено на судмедэкспертизу для дальнейшего расследования.

/TOURBUS.RU