Профессионалы решили, как развивать туризм в будущем году

Более двухсот специалистов и представителей власти приняли участие во всероссийском совещании по вопросам внутреннего и въездного туризма, прошедшем в столице

Всероссийское совещание по вопросам внутреннего и въездного туризма прошло на минувшей неделе эгидой Федерального агентства по туризму РФ в рамках форума «Отдых-2018».

В мероприятии приняли участие более двухсот специалистов - руководители профильных министерств и ведомств, губернаторы, представители туристического бизнеса и общественных организаций.

Обсуждение началось с вопросов нормативно-правового регулирования туристской деятельности. По мнению депутата Государственной Думы Сергея Кривоносова, новым законодательным инструментом в продвижении туризма в регионах могут стать особые экономические зоны.

Подробнее о том, на каких аспектах работы турсектора сейчас сосредоточена законодательная власть, поделился сенатор Игорь Фомин, а врио начальника Управления внутреннего туризма и государственных целевых программ Ростуризма Виктория Рогановарассказала о том, как идет работа над федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019-2025 годы».

Помимо обсуждения законодательных аспектов и государственных программ, участники совещания поделились реальным опытом развития туризма в регионах, в том числе – на основе кластерных технологий.

Так, заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев представил опыт региона по формированию и реализации туристско-рекреационных кластеров. Одним из самых известных брендов Вологодской области является Вотчина Деда Мороза. С 1998 по 2017 год в развитие проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза» было вложено 4 млрд. рублей. Количество посетителей (туристов и экскурсантов) за это время выросло в 88 раз, – отметил спикер.

Выступающие делились не только успехами, но и говорили о болевых точках в реализации туристических проектов. Так, директор управления продаж Байкальского банка ПАО «Сбербанк» Наталья Волощенко рассказала о сложностях, которые мешают развитию туризма на юге Байкала. Среди основных «стоп-факторов» спикер выделила слаборазвитую транспортную инфраструктуру, отсутствие единого центра планирования, хаотичную застройку. Спикер поделилась своим видением решения этих проблем и плана развития региона, включая разработку единой концепции развития Байкала как эко-курорта мирового уровня.

В первую очередь, для этого необходимы единые мастер-план, бренд и точка управления, развитие сопутствующей инфраструктуры, межрегиональное взаимодействие, благоприятная городская среда.

В ходе совещания также обсуждался туризм как несырьевой сектор экономики, влияние Чемпионата мира по футболу на развитие туризма в регионах, использование «постчемпионатского» наследия и многое другое.

С подробной программой мероприятия и презентациями участников можно познакомится здесь.

По итогам совещания будет составлен документ с перечнем предложений по развитию туризма в России в 2019 году, который передадут в профильные министерства.

/TOURBUS.RU