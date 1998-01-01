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17 сентября
В Петербурге может появиться полностью «китайский» отель
Эксперты обсуждают неожиданное решение новых владельцев крупной гостиницы «Карелия» приспособить ее для приема исключительно туристов из КНР
Стало известно, что одну из крупнейших гостиниц Петербурга ее новый владелец намерен полностью адаптировать под запросы китайских туристов. При этом в настоящее время отель не входит в число работающих в программе China Friendly, а за последние 10 лет это уже четвертая попытка сориентировать объект размещения под интересы определенной категории постояльцев, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.
Стоит напомнить: 16-этажная гостиница «Карелия», находящаяся довольно далеко от центра Петербурга, была открыта в 1979 году для приёма зарубежных гостей и входила в систему «Интуриста», считаясь фешенебельным отелем. Открыли её накануне Олимпиады-80, а основной специализацией объекта размещения стал приём зарубежных спортивных команд: именно с этой целью одну из самых современных по тем временам гостиниц возвели неподалеку от парка имени 50-летия Октября, в котором спортсмены могли если не тренироваться, то хотя бы разминаться
Однако в 1994 году отель был приватизирован и с тех пор многократно реконструировался и реновировался с целью найти «своего» гостя. В частности, в нем появился большой бизнес-центр, а сама гостиница получила название «Бизнес-отель «Карелия» и намеревалась полностью ориентироваться на деловых путешественников. После этого владелец пытался реконструировать ее в апарт-отель под брендом Upgrade для проживания иногородних сотрудников IT-компаний (проект так и не был осуществлен), а в настоящее время «Карелия» позиционируется уже как арт-отель уровня 4* «для бизнеса и отдыха», имеющий большую конференц-зону из пяти залов вместимостью до 130 человек.
Есть у него и особая «фишка»: несколько лет назад группа молодых художников превратила фасады отеля в два громадных чемодана, в результате чего «Карелия» попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая трёхмерная картина в мире.
Однако теперь судьба этих «чемоданов» находится в руках нового собственника, поскольку прежний владелец, «Охта Групп», продала гостиницу компании «Базальт». Которая, по предварительным данным, как раз и планирует создать на базе «Карелии» специализированный отель для китайских туристов.
Стоит ли эта «овчинка выделки»? В этом году туристы из КНР совершили на 15% больше поездок за рубеж, чем в прошлом – их количество увеличилось до 71,3 млн туристов. При этом Россия входит в первую десятку направлений выезда китайцев, занимая в рейтинге седьмое место.
По данным статистики, средний китаец оставляет за кордоном $759, 54% граждан страны по-прежнему предпочитают организованные групповые поездки, а число китайских туристов, выехавших за рубеж в частном порядке, за последний год увеличилось на 300%. При этом Петербург был и остается для китайцев обязательным пунктом посещения в России.
«Если учесть, что «Карелия» и без того регулярно принимает китайцев, не думаю, что нужна какая-то ее особая ориентация под этого направление, - говорит по этому поводу Виктория Баргачева, председатель Санкт-Петербургской ассоциации гидов-переводчиков китайского языка. – Другое дело, что этот большой отель сейчас вполне успешно принимает и группы россиян, включая школьников.
И если он будет сориентирован исключительно на гостей из Китая, мы против такой сегрегации, поскольку объект фактически будет потерян в качестве недорогой возможности размещения для россиян».
В свою очередь, директор филиала РГА по Петербургу и Ленобласти Алексей Мусакин не скрывает, что «приём массового туриста из Китая требует определенной подготовки». «Известно, что гости из КНР могут вести себя не совсем так, как это принято у европейцев, и поэтому иногда отельеры даже стараются «разделить» китайские и другие группы, к примеру, во время ужина, - говорит он. –
Поэтому, с одной стороны, ориентация на туристов из Китая как на одну из растущих групп гостей понятна, но с другой - вряд ли она полностью осуществима».
По оценке ряда экспертов, полностью загрузить большой отель (а в нем больше 300 номеров) гостями из КНР круглый год действительно вряд ли получится, и поэтому ориентировать его исключительно на эту аудиторию не стоит. К тому же в этом случае обязательно придется пройти сертификацию либо в рамках программы China Friendly, либо Welcome Chinese Китайской академии туризма.
«И надо быть готовым к тому, что реновировать отель придется чаще», - делают вывод специалисты.
/TOURBUS.RU
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