В Петербурге может появиться полностью «китайский» отель

Стало известно, что одну из крупнейших гостиниц Петербурга ее новый владелец намерен полностью адаптировать под запросы китайских туристов. При этом в настоящее время отель не входит в число работающих в программе China Friendly, а за последние 10 лет это уже четвертая попытка сориентировать объект размещения под интересы определенной категории постояльцев, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Стоит напомнить: 16-этажная гостиница «Карелия», находящаяся довольно далеко от центра Петербурга, была открыта в 1979 году для приёма зарубежных гостей и входила в систему «Интуриста», считаясь фешенебельным отелем. Открыли её накануне Олимпиады-80, а основной специализацией объекта размещения стал приём зарубежных спортивных команд: именно с этой целью одну из самых современных по тем временам гостиниц возвели неподалеку от парка имени 50-летия Октября, в котором спортсмены могли если не тренироваться, то хотя бы разминаться

Однако в 1994 году отель был приватизирован и с тех пор многократно реконструировался и реновировался с целью найти «своего» гостя. В частности, в нем появился большой бизнес-центр, а сама гостиница получила название «Бизнес-отель «Карелия» и намеревалась полностью ориентироваться на деловых путешественников. После этого владелец пытался реконструировать ее в апарт-отель под брендом Upgrade для проживания иногородних сотрудников IT-компаний (проект так и не был осуществлен), а в настоящее время «Карелия» позиционируется уже как арт-отель уровня 4* «для бизнеса и отдыха», имеющий большую конференц-зону из пяти залов вместимостью до 130 человек.

Есть у него и особая «фишка»: несколько лет назад группа молодых художников превратила фасады отеля в два громадных чемодана, в результате чего «Карелия» попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая трёхмерная картина в мире.

Однако теперь судьба этих «чемоданов» находится в руках нового собственника, поскольку прежний владелец, «Охта Групп», продала гостиницу компании «Базальт». Которая, по предварительным данным, как раз и планирует создать на базе «Карелии» специализированный отель для китайских туристов.

Стоит ли эта «овчинка выделки»? В этом году туристы из КНР совершили на 15% больше поездок за рубеж, чем в прошлом – их количество увеличилось до 71,3 млн туристов. При этом Россия входит в первую десятку направлений выезда китайцев, занимая в рейтинге седьмое место.

По данным статистики, средний китаец оставляет за кордоном $759, 54% граждан страны по-прежнему предпочитают организованные групповые поездки, а число китайских туристов, выехавших за рубеж в частном порядке, за последний год увеличилось на 300%. При этом Петербург был и остается для китайцев обязательным пунктом посещения в России.

«Если учесть, что «Карелия» и без того регулярно принимает китайцев, не думаю, что нужна какая-то ее особая ориентация под этого направление, - говорит по этому поводу Виктория Баргачева, председатель Санкт-Петербургской ассоциации гидов-переводчиков китайского языка. – Другое дело, что этот большой отель сейчас вполне успешно принимает и группы россиян, включая школьников.

И если он будет сориентирован исключительно на гостей из Китая, мы против такой сегрегации, поскольку объект фактически будет потерян в качестве недорогой возможности размещения для россиян».

В свою очередь, директор филиала РГА по Петербургу и Ленобласти Алексей Мусакин не скрывает, что «приём массового туриста из Китая требует определенной подготовки». «Известно, что гости из КНР могут вести себя не совсем так, как это принято у европейцев, и поэтому иногда отельеры даже стараются «разделить» китайские и другие группы, к примеру, во время ужина, - говорит он. –

Поэтому, с одной стороны, ориентация на туристов из Китая как на одну из растущих групп гостей понятна, но с другой - вряд ли она полностью осуществима».

По оценке ряда экспертов, полностью загрузить большой отель (а в нем больше 300 номеров) гостями из КНР круглый год действительно вряд ли получится, и поэтому ориентировать его исключительно на эту аудиторию не стоит. К тому же в этом случае обязательно придется пройти сертификацию либо в рамках программы China Friendly, либо Welcome Chinese Китайской академии туризма.

«И надо быть готовым к тому, что реновировать отель придется чаще», - делают вывод специалисты.

/TOURBUS.RU