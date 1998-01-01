Руководить отечественным туризмом теперь будет Минэкономразвития

Сегодняшний указ президента о передачи функций в сфере регулирования туризма последовал после информации о серьезных финансовых нарушениях в работе Ростуризма

Сегодня утром стало известно, что президент Владимир Путин передал функции регулирования в сфере туризма Министерству экономического развития.

"Передать Министерству экономического развития РФ функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма", — говорится в указе президента, размещенном на портале правовой информации.

"Установить, что Федеральное агентство по туризму находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации", — отмечается в сообщении.

"Признать утратившими силу пункт 10 в части, касающейся передачи функций по координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации Министерству культуры Российской Федерации", — говорится также в тексте указа.

Напомним, что ранее в 2008 году было вновь образовано упраздненное в 2000 году Министерство спорта, туризма и молодежной политики. В мае 2012 года оно было преобразовано в Министерство спорта, при этом функции надзора и регулирования в сфере туризма были переданы Министерству культуры, а молодежная политика перешла в ведение Министерства образования и науки.



Третьего июля этого года июля курирование сферы туризма, которое раньше было в руках замминистра культуры Аллы Маниловой, передали другому заместителю Владимира Мединского – Ольге Яриловой. При этом никаких положительных изменений во взаимоотношении власти и турбизнеса не произошло. Дополнительную критику вызвало и фактические бездействие структур Минтуризма и Ростуризма на первом этапе процесса прекращения деятельности оператора «Натали Турс».

Также минувшим летом неоднократно появлялась информация о том, что , Олега Сафонова на посту главы Ростуризма, которое находится в подчинении Минкультуры сменит выходец из туристического бизнеса.

Между тем, как отмечает сегодня АТОР, решение президента совпало с публикацией на официальной странице Счетной палаты Российской Федерации итогов проверки отчетности Ростуризма на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, которая признана недостоверной.

«Проведенной проверкой Ростуризма установлено, что затраты за счет средств федерального бюджета на создание семи информационных систем в размере 22,3 миллиона рублей не включены в состав нематериальных активов и бюджетную отчетность агентства», – заявил аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

Также в результате проверки Счетной палатой бюджетной отчетности Ростуризма и анализа эффективности исполнения мероприятий ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» выявлено, что двенадцатью субъектами Российской Федерации, принимающими участие в программе, нарушены обязательства по срокам проектирования и строительства объектов, предусмотренных программой.

«Вследствие ненадлежащего контроля со стороны Ростуризма за реализацией бюджетных инвестиций в объекты обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристических кластеров, из 30 соответствующих объектов введено в эксплуатацию только 22 объекта. Из 108 объектов туристской инфраструктуры, запланированных к созданию за счет средств частных инвесторов, не создано 52 объекта.

Вместе с тем, требования к регионам о возврате в связи с невыполнением целевых показателей программы в федеральный бюджет средств субсидий со стороны Ростуризма не направлялись», – отмечено в итоговом документе.

Между тем, как заявил сегодня руководитель компании «Персона Грата» и руководитель правовой комиссии при РСТ Георгий Мохов, «Это событие было ожидаемо. Многие представители туротрасли говорили об этом. Безусловно, плюсы есть и в существовании в составе Минкультуры, и при Минэкономразвития.

Однако высшее руководство приняло решение передать туризм в ведение Минэкономразвития, чтобы придать отрасли экономическую направленность. Это административно сложный шаг, поэтому понадобится минимум полгода, чтобы отладить работу Ростуризма при Минэкономразвития»

«Сочетание туризма и культуры вполне логично, ведь туристы едут в страну, чтобы познакомиться с ее культурой, но на сегодняшний день туристской отрасли необходимо действовать, в первую очередь, согласно особенностям экономического развития страны». – заключил эксперт.

TOURBUS.RU