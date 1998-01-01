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Рубль начал рост после неожиданного решения ЦБ/ Туристов предупредили о ядовитых змеях на пляжах Пхукета/ Самолет "ЮТэйр", летевший из Вены во Внуково, сел в Домодедово для дозаправки

Рубль растет к доллару и евро после неожиданного решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку

Курсы доллара США и евро снизились на Московской бирже в пятницу днем; рубль вырос по отношению к бивалютной корзине в условиях неожиданного решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 7,5% годовых, - сообщает «Интерфакс».

Курс доллара США составил 67,73 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 52 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,17 руб./EUR1, опустившись на 60,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 55,87 копейки — до 72,88 рубля.

По итогам сессии Московской биржи, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 35,44 копейки, до 68,2826 руб./$1, и увеличил курс евро на 18,22 копейки, до 79,9521 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах, отыгрывая неожиданное для большинства участников торгов повышение ключевой ставки до 7,5% годовых.

В целом, рынок ожидал от ЦБ охранения ставки на уровне 7,25%, сопровождаемого ужесточением риторики, содержащей сигнал о возможности пойти на повышение ставки в будущем в случае необходимости при существенной угрозе для инфляции.

Туристов предупредили о ядовитых змеях на пляжах Пхукета

Спасатели предупредили туристов в Таиланде о ядовитых морских змеях на пляжах острова Пхукет, сообщает издание The Phuket News.

«На тайском острове Пхукет обнаружены трупы нескольких морских змей. Их нашли на пляжах Най-Янг и Патонг, а также в других местах на побережье острова», — пишет портал.

Сотрудники спасательной службы острова Пхукет, отмечают, что появление пресмыкающихся обычно для этого времени года. И, поскольку они не выживают на берегу, то не представляют серьезной угрозы для туристов.

По данным издания, путешественникам не рекомендуется трогать обнаруженных на пляжах змей, о них немедленно надо сообщить спасателям.

Морские змеи обитают во всех морях Тихого и Индийского океанов. Яд этих пресмыкающихся опасен для человека. В нем преобладает фермент, который парализует нервную систему. При нападении змея быстро наносит удар двумя короткими зубами, при этом укус практически безболезненный, после него нет даже отека. Но через какое-то время появляется слабость, нарушается координация, начинаются судороги.

Если не оказать вовремя пострадавшему медицинскую помощь, то через 7 часов человек может погибнуть от паралича легких, - сообщает «Интерфакс».

Самолет "ЮТэйр", летевший из Вены во Внуково, сел в Домодедово для дозаправки

Самолет авиакомпании "ЮТэйр", следовавший рейсом "Вена — Москва (Внуково)" сел в Домодедово для дозаправки, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе перевозчика. По словам собеседника агентства, инцидент произошел в четверг.

"Из-за перегруженности воздушного пространства и скопления самолетов в очереди на посадку в аэропорту Внуково, рейс UT822 был вынужден приземлиться для дозаправки в Домодедово", — пояснили в пресс-службе "ЮТэйр", добавив, что затем самолет перелетел во Внуково для планового завершения рейса.

Ранее в СМИ со ссылкой на очевидцев появилась информация, что 13 сентября рейс "Вена — Москва" авиакомпании "ЮТэйр" сел в Домодедово и только спустя 1,5 часа вылетел во Внуково.

По словам пассажиров, все это время они находились в салоне самолета, а часть из них опоздала на поезда и другие авиарейсы.

/TOURBUS.RU