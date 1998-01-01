Новости Как прошел «Отдых»? Участники завершившейся вчера в Москве международной туристической выставки поделились своими впечатлениями о прошедшем форуме

Вчера в столичном Экспоцентре на Пресне завершила работу 24-я Международная туристическая выставка-форум «Отдых-2018». В этом году залы выставки были традиционно разделены на три секции: зал экзотических направлений (Латинская Америка, Африка, ОАЭ, Юго-Восточная Азия), зал Европы, где, помимо европейских стран, представлены туроператоры и круизные компании, и зал, посвященный российским регионам. Экспонентами выставки-форума стали в этом году около 50 популярных у наших туристов стран и регионов мира. Среди новичков – буквально на днях отменивший визы для наших туристов Тайвань и Палестинская автономия. Кроме того, на «Отдых-2018» в этом году были представлены и около 40 регионов России. Так, впервые приняли участие в выставке Республика Бурятия и Омская область. В этом году важнейшей частью форума-выставки стала ее деловая программа, в рамках которой прошли: Всероссийское совещание по вопросам развития въездного и внутреннего туризма, круглые столы, посвященные развитию санаторно-курортного, эногастрономического и делового туризма, а также многочисленные презентации и мастер классы Национальных офисов по туризму. Участники выставки поделились с нашим порталом своими впечатлениями о ее работе.

Елена Смирнова, старший специалист по связям с общественностью и маркетинга отдела туризма Посольства Испании: - Наша цель в ходе выставки - представить новый образ Испании. Новый слоган «Испания – это часть тебя» говорит сам за себя, мы хотим показать «свою» Испанию каждому гостю. Наша стратегия на российском рынке – это расширение сезонности поездок при помощи комбинирования продукта, а также усиление MICE-сегмента. Отмечу, что за первые семь месяцев этого года Испанию посетило 681 тыс. российских туристов, что на 6% больше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом россияне тратят в Испании в среднем €174 в сутки, и проводят в стране девять дней. Айри Мотокура, глава московского представительства Японской национальной туристической организации: - Мы уже принимали участие в туристической выставке MITT-2018 и хочется сказать, что «Отдых» приятно нас обрадовал уровнем организации, эта выставка ничем не проигрывает MITT. Наш стенд пользовался большой популярностью на выставке, многие агентства хотели больше узнать о том, как продавать туры в Японию, понять специфику и уникальность направления. Юрий Щегольков, глава Фонда развития малых исторических городов России: - Живое общение всех, так или иначе причастных к развитию нашей отрасли, очень важно. Но не только оно. На выставке «Отдых» мы смогли ярче, концентрированнее представить те проекты, которые родились и осуществились в малых городах за последние полгода-год. Тем более, что провести такую презентацию на выставке куда легче, чем бесчисленные online-конференции в интернете. Славка Чакарова, мэр г. Чепеларе, Болгария: - Я на этой выставке впервые и очень довольна её организацией и особенно программой. Участие в таких выставках для небольших городов, как наш, очень важно. Во-первых, российские туристы открывают для себя совсем неизвестную для них Болгарию. Во-вторых, появляется возможность установить непосредственный контакт с представителями фирм, готовыми продавать наш турпродукт. И, наконец, мы получили возможность общаться с представителями малых городов России — в частности, мы готовимся установить побратимские отношения с Угличем. Артур Хсе, директор управления по туризму Тайваня: - Для нас первое участие в выставке «Отдых-2018» очень важно, это наш шанс заявить о себе российскому рынку. Ежегодно к нам приезжает около 10 млн туристов, и мы хотим удвоить процент туристов из России, поскольку видим в российском рынке огромный потенциал. У нас прекрасные пляжи, множество возможностей для активного и спокойного отдыха, есть горы. Также стоит отметить, что Тайвань является популярным местом и для медицинского туризма. И, кроме всего, на Тайване очень безопасно. Недавно наше правительство упростило визовый режим для граждан России, и поэтому сейчас мы хотим привлечь как можно больше внимания путешественников к нашим возможностям и показать всю привлекательность отдыха у нас. Светлана Шпагина, коммерческий директор Регионального информационного центра развития туризма, г. Владимир: - Выставка «Отдых», безусловно, необходима — прежде всего, как место встречи и общения профессионалов туризма. Ее деловая программа очень содержательна и насыщенна. С посетителями дело похуже – основная их часть приходила на выставку после 17:00. Может быть, стоит проводить выставку в нерабочие дни? Михаил Корнышев, исполнительный директор круизной компании «НИКА»: - К сожалению, выставка не во всем оправдала наши ожидания. Процент профессиональных посетителей оказался не таким высоким, как мы надеялись. Конечно, это может быть напрямую связано с последними печальными событиями, произошедшими в нашей индустрии. Искренне надеюсь, что ситуация в ближайшее время стабилизируется, и мы сможем начать укреплять позиции. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка