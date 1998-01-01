В городах Золотого кольца введут туристический сбор

Эксперты обсуждают, как повлияет введение туристического налога на интерес к посещению городов, входящих в Золотое кольцо

Как сообщает АТОР, уже с 2020 года города Золотого кольца могут получить право вводить на своей территории туристический сбор – аналог курортного сбора, который, по предварительным данным, составит 1-2% от стоимости проживания. При этом сумму сбора города будут определять сами.

Администрации городов Золотого кольца встретили инициативу положительно. В то же время участники рынка считают, что сбор негативно скажется на туризме, особенно на фоне продолжающегося падения спроса на туры по маршруту.

«Любой дополнительный налог отпугнет экскурсионных туристов. Сейчас по Золотому кольцу путешествуют в основном пенсионеры и школьные группы. Исходя из текущей средней стоимости проживания, сумма сбора составит около 600 рублей, что для них довольно существенно», — считают в ассоциации.

По той же причине упадет спрос на многодневные туры с проживанием. «Уже сегодня россияне едут по Золотому кольцу в туры с двумя-тремя ночевками. При этом многие в организованных турах просто не знают стоимость своего проживания в отеле, им будет сложно понять ценообразование, отчего могут возникать многочисленные недопонимания и конфликты», — добавили в АТОР.

По мнению участников рынка, туристический налог можно ввести для иностранных туристов, но никак не для россиян.

«Последствия введения такого сбора для российских туристов непредсказуемы. Из мировой практики известно, что разного рода налоги, даже небольшие, тормозят стремление людей поехать в путешествие по родной стране. Поэтому не исключено, что, если такая инициатива и будет реализована в каком-то виде, то платить сбор обяжут лишь иностранных туристов», — отмечают в ассоциации.

В АТОР подчеркнули, что даже обсуждение этой инициативы негативно влияет на спрос и раздражает путешественников.

«Курортный сбор – вовсе не панацея для регионов Золотого кольца, которые хотят заработать на туризме. Территориям нужно больше вкладывать, инвестировать в сам туристический бизнес – открывать новые отели или интересные современной аудитории объекты показа. Такие инвестиции принесут местным бюджетам куда больше доходов, чем фиксированный курортный или другой туристический сбор», — заключили в ассоциации.

Комментируя нам эту новость, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», заявил: «По моим данным, такой налог могут ввести и раньше, вполне реально, что он будет уже к 2019 году. Полагаю, что в Налоговый кодекс будет внесена правка, регулирующая права регионов самим определять необходимость данного налога и его размеры.

Конечно, это затронет все регионы России, так как у нас проблема с региональными бюджетами, а это реальная возможность поправить дела.

Санкт-Петербург и Рязань уже заявили, что поддерживают инициативу налога и готовы внедрить его, как только появится законодательная база.

Непонятно только почему нужно вводить налог сейчас, когда туризм нестабилен и многие просто не могут позволить себе поехать отдыхать. Конечно, два процента - это немного, но даже такая сумма вызовет у туристов раздражение и непонимание.

Последствием этого станет спад потока в отдельных регионах – туристы будут ездить отдыхать туда, где не нужно оплачивать дополнительные сборы».

Напомним, минувшим летом эксперты уже сообщали о снижении интереса туристов к путешествиям по Золотому кольцу. Так пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, заявила: «Падение объемов по городам Золотого кольца, особенно заметно проявившееся в 2017 году, продолжилось и в нынешнем. Операторы отмечали снижение интереса к брендовому маршруту на 15-20% по сравнению с показателями 2016 года. В этом году компании отмечают падение спроса еще на 5-10%.

Все города Золотого кольца можно объездить за 5-6 лет, и, если новых идей не появляется, туристу это надоедает. Средний возраст путешественников в экскурсионных турах составляет около 43 лет, а новое поколение любителей культурно-познавательного туризма еще не подросло. Молодежи скучно кататься по историческим городам и осматривать монастыри".

В свою очередь Ирина Глазкова, исполнительный директор «Розы ветров», отметила в беседе с нами, что «спрос на Золотое кольцо действительно упал в последние годы. Основным «потребителем» этих туров всегда были детские группы – сейчас же в силу тотальных ограничений на детские поездки идет очень большое падение по всем экскурсионным направлениям.

Многие туристы, в силу экономических проблем, теперь отправляются в отпуск только один раз в год, и вполне естественно, что предпочтение отдается отдыху на море.

И, к сожалению, туры по Золотому кольцу морально устарели. Требуется большая работа по «перезагрузке» этого маршрута».

/TOURBUS.RU