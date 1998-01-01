Израиль объявил о новом этапе субсидирования полетов в Тель-Авив из регионов России

Как сообщили нам в московском представительстве Министерства туризма Израиля, ведомство сообщило о запуске нового этапа поощрительной программы для авиакомпаний и любых других юридических лиц, которые владеют самолетами или арендуют их полностью, и которые организуют прямые международные рейсы в аэропорт им. Бен-Гуриона, расположенного в пригороде Тель-Авива.

Участие в программе будет доступно только для тех компаний, которые будут выполнять минимум по одному рейсу в неделю в течение 49 недель в период действия программы – с 1 ноября этого года по 31 октября следующего. В этом случае, министерство будет возмещать компании-участнику сумму в размере €250 тыс. за частоту один рейс в неделю и €750 тыс. за частоту до трех рейсов в неделю соответственно.

В случае если компания осуществляет рейсы из двух и более аэропортов, она может подать заявку на участие в маркетинговой программе по вылетам в Тель-Авив из всех возможных направлений.

При этом за каждые шесть новых еженедельных рейсов, выполненных в рамках программы, из двух аэропортов минимум, оператор будет иметь право на получение бонуса в размере 20% от общей суммы компенсации, обозначенной выше (от €250 тыс. или от €750 тыс.).

Независимо от выбранного периода, общее количество посадочных мест на бортах, задействованных в программе, должно быть не менее 140.

При этом рейсы должны осуществляться из аэропортов, из которых как минимум в течение одного года начиная с 6 августа 2018 года прямые или чартерные перелеты в Тель-Авив не осуществлялись и не осуществляются в данный момент. При этом, аэропорты должны быть расположены минимум в 100 километрах (воздушная дистанция) от других воздушных узлов, откуда осуществляются прямые перелеты в Израиль. Кроме того, все аэропорты должны обладать, по оценке экспертов Министерства туризма Израиля, туристическим потенциалом.

Как отметила в этой связи Ксения Кобякова, глава департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, «Расширение географии полетов – одна из основных целей министерства. Рады сообщить, что в настоящий момент из России в Израиль осуществляется 86 рейсов в неделю. Доступны регулярные перелеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Самары, Краснодара, Ростова-на-Дону и Минеральных Вод.

Мы активно работаем над тем, чтобы маршрутная сеть расширялась, росло количество рейсов, и, как следствие, Израиль становился еще ближе и доступнее для жителей России».

Заявки на участие авиакомпаний в программе Министерства туризма Израиля должны быть поданы минимум за два месяца до планируемого начала полетов и не позднее 31 июля 2019 года, - уточнили в ведомстве.

/TOURBUS.RU