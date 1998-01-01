Горячие авиановости

Бортпроводники Ryanair проведут 28 сентября забастовки в пяти европейских странах/ У командира сирийского лайнера произошел инфаркт при подлете к Москве/ МИД предупредил об изменении расписания рейсов в аэропорту Гонконга из-за тайфуна

Бортпроводники Ryanair проведут 28 сентября забастовки в пяти европейских странах

Бортпроводники ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair 28 сентября проведут забастовку в пяти европейских странах - Бельгии, Испании, Италии, Нидерландах и Португалии, пишет бельгийская L'Echo. Ранее в этом месяце семь профсоюзов, в которых состоят работники Ryanair, заявляли, что забастовка может стать крупнейшей в истории авиаперевозчика.

По словам представителя бельгийского профсоюза, к бастующим также могут присоединиться коллеги из Германии.

Однако в четверг лоукостер сообщил, что отмены рейсов в случае такой забастовки будут минимальными.

В среду Ryanair отменила 150 из 400 рейсов в Германии в связи с 24-часовой забастовкой 400 пилотов и 1 тыс. бортпроводников.

"Если 28 сентября произойдет еще одна безуспешная забастовка бортпроводников, то, как мы показали вчера в Германии, Ryanair заранее сообщит клиентам об отмене небольшого числа рейсов", — приводятся в пресс-релизе компании слова ее директора по маркетингу Кенни Джейкобса.

Всего лоукостер выполняет около 2,5 тыс. рейсов в сутки.

Ранее сообщалось, что 5 сентября безрезультатно закончился второй раунд переговоров с руководством авиакомпании. Профсоюзы ведут переговоры с января 2018 года, добиваясь заключения первого тарифного соглашения и повышения заработных плат.

Ryanair осуществляет перелеты по более чем 1,8 тыс. маршрутов в 215 аэропортах, расположенных в 37 странах. В прошлом году компания перевезла 130,3 млн человек. Ее парк насчитывает 400 самолетов Boeing-737-800.

У командира сирийского лайнера произошел инфаркт при подлете к Москве

Как сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта "Внуково", в среду вечером экипаж пассажирского Airbus сирийской авиакомпании, выполнявшего рейс из Дамаска, подал сигнал бедствия после того, как командиру воздушного судна стало плохо с сердцем.

"Сознание командира было спутанным, управлять самолетом он уже не мог. Второй пилот заверил в достаточной квалификации для совершения посадки в одиночку. Было принято решение не уходить на запасной аэродром, а посадить самолет в аэропорту назначения — Внуково, — сказал источник.

Самолет благополучно приземлился. Никто не пострадал.

На летном поле лайнер встречали реаниматологи. "У командира диагностирован обширный инфаркт миокарда. Он госпитализирован в одну из московских клиник", — сказал источник.

МИД предупредил об изменении расписания рейсов в аэропорту Гонконга из-за тайфуна

В Гонконге ожидается резкое ухудшение погодных условий в связи с тайфуном «Мангхут», возможно нарушение работы аэропорта, сообщает сегодня департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ (ДСКЦ).

"Гонконг, Китай – супертайфун «Мангхут» (уровень опасности – 6 из 6). С 16.09 ожидается ухудшение погодных условий, сильный ветер и ливни. В международном аэропорту Гонконга (HKG) 16–18 сентября возможны изменения в расписании", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

/TOURBUS.RUU