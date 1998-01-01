«TUI Россия» идет на Дальний Восток

Впервые крупный российский туроператор с европейским именем принял участие в Восточном экономическом форуме «Дальний Восток: расширяя границы возможностей», сообщили нашему порталу в пресс – службе «TUI Россия». Делегацию «TUI Россия» возглавил генеральный директор компании Тарас Демура.

Большое внимание в деловой программе мероприятия было уделено вопросам развития туристической отрасли, как одному из приоритетных направлений экономики региона.

12 сентября в рамках форума по инициативе Ростуризма, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Российского экспортного центра состоялась пленарная сессия «Развитие туризма: кластерный подход и экспорт туристских услуг». В обсуждении перспектив въездного и внутреннего туризма на Дальнем Востоке приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, российского и иностранного турбизнеса, а также инвестиционного сообщества.

Открыла сессию своим выступлением заместитель председателя правительства Ольга Голодец, которая рассказала собравшимся о планах правительства по поддержке туристического бизнеса, занимающегося развитием туризма в России. Эта поддержка будет касаться вопросов создания инфраструктуры и подготовки профессиональных кадров. Недостаток кадров по мнению спикера является одной из проблем, препятствующих развитию отрасли.

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая в своем выступлении отметила важность совершенствования региональных и муниципальных программ развития туризма и указала на необходимость законодательно закрепить полномочия регионов по их подготовке.

Участники дискуссии отметили значительный потенциал региона для дальнейшего развития как внутреннего, так и въездного туризма. Турпоток на Дальний Восток динамично растет. По статистическим данным, приведенным руководителем Федерального агентства по туризму Олегом Сафоновым, количество туристов, посетивших регион за восемь месяцев 2018 года, достигло отметки 4,386 мил. человек, из них 1,4 мил. иностранных туристов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток вырос на 11%, а по иностранным туристам на 16%, что в среднем в 2 раза превышает темпы роста мирового туризма.

Такой интерес к Дальнему Востоку со стороны туристов оправдан, региону есть, что предложить гостям – нетронутая природа национальных парков, богатая флора и фауна, уникальный этнокультурный потенциал, переплетение самобытных традиций и обширное историческое наследие.

Глава Ростуризма подчеркнул важность Федеральной Целевой программы для развития туристической отрасли: «Реализация новой ФЦП на 2019 - 2025 г. г. приведёт к тому, что доля туризма в ВВП вырастет до 5% и составит порядка 5,3 трлн рублей». В заключении спикер отметил активную работу TUI Россия в создании и развитии пакетных туров на Дальний Восток. Спикер пригласил участников сессии посетить стенд Ростуризма на ВЭФ и познакомиться с программами туроператора.

Генеральный директор TUI Россия Тарас Демура отметил важность изменений, происходящих в туристической отрасли, необходимость внедрения современных технологий: «Мы вступаем в эру динамического пакетирования, это очень важная технология, которая позволяет в режиме реального времени собрать из отдельных компонентов релевантный для клиента тур, то есть тур лично для него».

В своем выступлении Тарас Демура сформулировал предложения по выведению Дальнего Востока в ТОП-5 самых привлекательных направлений для туризма в Российской Федерации: проведение специализированного воркшопа по развитию массового туризма Дальнего Востока с приглашением инвесторов, перевозчиков, туроператоров и органов власти; формирование кросс-функциональной группы по развитию региона с участием органов власти, инвесторов и туроператоров; реализацию приоритетных проектов по развитию инфраструктуры; формирование программы субсидий для перевозчиков и туроператоров.

Также в рамках Восточного экономического Форума на стенде Ростуризма прошло подписание соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между Департаментом туризма Приморского края и туроператором «TUI Россия». Представители делегации «TUI Россия» приняли участие в совместных презентациях турпродукта и туристического потенциала Камчатского края на выставочной экспозиции Ростуризма и представили гостям форума пакетные программы туроператора на Камчатку, Сахалин и Курильские острова.

/TOURBUS.RU