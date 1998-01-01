Новости Безвизовый Тайвань ждет наших туристов Сегодня в столичном отеле Lotte прошла презентация богатых туристических возможностей острова Тайвань

В ходе сегодняшней презентации представители Управления по туризму Тайваня совместно с местными туроператорами рассказали гостям о богатом туристическом потенциале островного государства. Напомним, что Управление по туризму Тайваня впервые принимает участие в завершающейся сегодня в Москве осенней туристической выставке «Отдых-2018». А буквально за несколько дней до начала выставки стало известно, что правительство страны приняло решение в качестве эксперимента ввести безвизовый режим для россиян на срок до 31 июля 2019 года. Тайвань – круглогодичное направление, правда, как было отмечено, путешественники из Европы и России предпочитают посещать остров в период с октября по май, поскольку именно в это время температура наиболее комфортна: +27-28С. Температура морской воды при этом никогда не опускается здесь ниже +16С. Красивая природа, пляжи, прекрасно развитая отельная инфраструктура делает остров отличным направлением как для семейного отдыха, так и для корпоративных, MICE- и инсентив-мероприятий. Как было рассказано, Тайвань подходит для спокойного отдыха, гостям можно предложить отдых на горячих источниках, в оздоровительных центрах, посещение музеев и т.д. и активного, включая дайвинг, прогулки по горам, серфинг и многое другое. В рамках презентации представители тайваньской авиакомпании China Air отметили, что ее флот недавно пополнился несколькими новыми авиалайнерами и теперь он состоит из 87 самолетов, из них 69 - пассажирские. При наличии устойчивого турпотока и отсутствии дипломатических проблем авиакомпания готова в самое ближайшее время начать прямые перелеты из Тайбэя в Москву. Г-н Артур Хсе, директор Управления по туризму Тайваня в ходе своей речи отметил, что ежегодно его небольшая страна принимает до 10 млн иностранных туристов. «Мы надеемся, что отмена визового режима для россиян на 14 дней позволит нам значительно увеличить туристический поток на Тайвань. Возможно, что это первый шаг к обоюдной отмене визового режима. Мы очень любим и ценим российских туристов и намерены приложить максимум усилий, что привлечь их интерес», - сказал г-н Хсе нашему корреспонденту в личной беседе. Напомним, что сейчас россияне могут находиться на острове две недели, если они приехали с туристическими, деловыми целями, для семейного визита, участия в выставке или с целью международного обмена. Для того, чтобы посетить Тайвань без визы, гражданам России нужно предоставить пограничной службе загранпаспорт со сроком действия более 6 мес., авиабилет, подтверждение брони отеля на период пребывания на Тайване и документы, подтверждающие платежеспособность. При этом участники рынка отмечают, что основным ограничителем турпотока из России на Тайвань являлись до сих пор не высокая стоимость туров и визовый режим, а отсутствие информации о направлении. /TOURBUS.RU

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