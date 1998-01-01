Петербург пришел в Дубай

Вчера в петербургском отеле Four Seasons было подписано соглашение об открытии очередного офиса Visit SPb: восьмое по счету туристическое представительство города на Неве появится на Ближнем Востоке в Дубае (ОАЭ).

«Мы расширяем сеть информационных представительств Visit Petersburg за рубежом и видим новый офис в Дубаи в качестве туристического форпоста Петербурга, который призван взаимодействовать как со всеми странами ближневосточного региона, так и с Индией», - отметил во время церемонии подписания соглашения председатель Комитета по развитию туризма Смольного Евгений Панеквич.

При этом основная задача нового офиса Visit Petersburg - предоставлять информацию о возможностях путешествия в северную столицу и продвигать Петербург как центр туризма. Кроме того, стороны видят перспективы сотрудничества и в развитии делового, а также спортивного видов туризма.

Евгений Панкевич, в частности, подчеркнул, что одним из ведущих языков туризма является язык спорта, и в связи с этим в планах Visit SPb организовывать и «спортивные» маршруты, которые будут охватывать не только классический Петербург, но и профильные достопримечательности города (включая экскурсии на стадионы Петербурга).

В свою очередь, генеральный директор группы компаний Plan B и директор по маркетингу и стратегическому развитию Федерации легкой атлетики ОАЭ Хармик Сингх заявил о важности коллаборации стран в туристическом ключе.

«Нельзя не отметить успехи городских властей Петербурга в сфере развития туризма, – констатировал он. – И хотя поток туристов из Китая и Индии в Петербург продолжает увеличиваться, люди еще не конца понимают, зачем они едут сюда. Однако есть определенная «карта успеха», которую мы готовы реализовывать в сотрудничестве с Комитетом по развитию туризма».

По его мнению, пока гости с Ближнего Востока составляют небольшую долю в общем потоке туристов, приезжающих в Петербург, но при правильном подходе и объединении усилий он может быть значительно расширен.

«Уверен, что благодаря офису Visit Petersburg в Дубае потенциальные туристы узнают о Петербурге как об интересной и безопасной дестинации с высоким уровнем туристской услуги», - сказал Хармик Сингх. И обещал всяческую помощь, поскольку новый офис Visit Petersburg будет действовать на базе группы компаний Plan B, которая является одной из ведущих в сфере делового туризма.

Важность подписанного между сторонами соглашения подчеркнул и присутствовавший на встрече генеральный менеджер отеля Four Seasons Феликс Мурийо. «Этим летом мы могли убедиться, что в Петербург прибывают туристы, которые приехали сюда именно благодаря проведению Чемпионата мира по футболу, – сказал он. - Они были очарованы нашим городом, поражены его потрясающими возможностями и уже планируют вернуться. Поэтому спорт – тоже мощный маркетинговый инструмент, который мы должны использовать, имея в виду не только о футбол».

Оценивая перспективы развития сети зарубежных представительств города на Неве, Евгений Панкевич подчеркнул: Петербург намерен и в дальнейшем ее расширять за счет активного сотрудничества с компаниями, которые имеют на соответствующих рынках значительное влияние. Стоит напомнить: в настоящее время кроме нового офиса Visit Petersburg в Дубае, аналогичные уже работают в Париже, Гонконге, Тайбэе, и Тегеране, а также в Дели, Мумбаи и Лейпциге.

/TOURBUS.RU