Страховщик считает, что фингарантий «Данко» хватит всем его клиентам

Компания «ERV Туристическое Страхование» рассказала о результатах встречи с руководством обанкротившегося туроператора

Как сообщили нашему порталу в пресс-службе компании ERV, рууководители страховщика и остановившего в пятницу свою деятельность туроператора «Данко» встретились в понедельник и обговорили этапы совместной работы.

Сейчас «Данок» готовит реестр пострадавших туристов по всем необходимым для страховой компании параметрам. Данные об оплате, действующих билетах и глубине продаж необходимы для оценки общего ущерба и расчета страховых возмещений.

Страховая компания напоминает, что к страховому возмещению принимается только туристский продукт (комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену по договору о реализации туристского продукта), а не отдельные услуги, приобретенные у туроператора. Учитывая то, что у многих туристов на руках есть действующие авиабилеты в рамках туристского продукта, им будут компенсированы расходы на оплату услуг по размещению, за исключением оплаты услуг по перевозке, если турист решит воспользоваться данными билетами.

В случае отказа туриста от использования действующих авиабилетов, они будут аннулированы по требованию страховой компании и туроператора.

По имеющимся предварительным данным объем ущерба, вероятнее всего, не превысит размер общей страховой суммы по договорам страхования, которая составляет 50 млн руб., отмечают в страховой компании.

В рамках действующего законодательства ERV уведомит Ростуризм о начале приема заявлений в установленный законом срок.

Напомним, что 7 сентября туроператор "Данко" заявил о прекращении деятельности. С 8 сентября все его туры аннулированы.

«На основании публичного заявления туроператора ООО «ДАНКО Трэвел Компани» (туроператор Danko) о прекращении туроператорской деятельности от 07.09.18г. страховая компания АО «ЕРВ Туристическое Страхование» (страховая компания ERV) признала случай страховым по договорам страхования гражданской ответственности туроператора за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукт», - сообщил страховщик.

В свою очередь директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко сообщил, что почти все туристы прекратившего деятельность туроператора «Данко» вернутся из-за рубежа к концу недели. «По данным туроператора, за границей сейчас находятся 63 человека – в Италии, Испании и Чехии. Почти все они вернутся домой к концу недели, обратные билеты у всех есть. Досрочно выезжать пока никто не хочет», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

По словам г-на Осауленко, с момента прекращения деятельности туроператора в «Турпомощь» поступило лишь шесть звонков от его клиентов. «Туристы не могли дозвониться до туроператора, находясь за границей. Мы их соединили и проконтролировали их выезд домой. Туроператор шел навстречу», — отметил он.

Напомним, что туроператор "Данко" работал на рынке в сфере выездного туризма около 20 лет и, согласно реестру Ростуризма, в 2017 году отправил на отдых за рубеж, прежде всего в Италию, 15,35 тыс. туристов.

/TOURBUS.RU