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12 сентября
До главного события года в сфере делового туризма осталось меньше месяца

Всероссийский День MICE  и церемония вручения премии  RBT&MA-2018 пройдут в столице 10 октября



В  этом году торжественная церемония вручения премии Russian Business Travel & MICE Award  пройдет 10 октября в Центре Международной Торговли  совместно с мероприятиями в рамках Всероссийским Днем MICE.

 

Всероссийский День MICE объединит в один день четыре  крупных мероприятия отрасли:

  • Конференцию для профессионалов отрасли из регионов России «Индустрия MICE в регионах России: вектор развития» 
  • Workshop «BE IN RUSSIA TOP-100/будь в России
  • MICE - баттл регионов России  
  • IX Церемонию вручения премии Russian Business Travel & MICE Award

 

Торжественным аккордом мероприятия  станет  церемония награждения и чествования победителей и лауреатов премии RBT&MA 2018, а также вечерний фуршет для участников и гостей.

Учредителем Дня MICE выступает Торгово-промышленная палата РФ, по инициативе которой ежегодная профессиональная награда RBT&MA расширит границы и пройдет в новом формате – в рамках масштабного проекта Всероссийского Дня MICE.

Организатор премии – Группа компаний «Конкорд», которая специализируется на организации крупных отраслевых мероприятий.

Интегрированная регистрация на все четыре события для участников и гостей мероприятия позволит превратить это событие в самое масштабное в отрасли за всю историю MICE-индустрии России.

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