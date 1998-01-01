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12 сентября
До главного события года в сфере делового туризма осталось меньше месяца
Всероссийский День MICE и церемония вручения премии RBT&MA-2018 пройдут в столице 10 октября
Всероссийский День MICE объединит в один день четыре крупных мероприятия отрасли:
Торжественным аккордом мероприятия станет церемония награждения и чествования победителей и лауреатов премии RBT&MA 2018, а также вечерний фуршет для участников и гостей.
Учредителем Дня MICE выступает Торгово-промышленная палата РФ, по инициативе которой ежегодная профессиональная награда RBT&MA расширит границы и пройдет в новом формате – в рамках масштабного проекта Всероссийского Дня MICE.
Организатор премии – Группа компаний «Конкорд», которая специализируется на организации крупных отраслевых мероприятий.
Интегрированная регистрация на все четыре события для участников и гостей мероприятия позволит превратить это событие в самое масштабное в отрасли за всю историю MICE-индустрии России.
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