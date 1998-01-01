Workshop в рамках роуд-шоу «Все краски Марокко» пройдет завтра в столице

Посетителей ждут презентации туристических возможностей и инфраструктуры Марокко, встречи с представителями национального турофиса, отельерами и туроператорами

Осенняя серия роуд-шоу, организованная Национальным турофисом Марокко, проходит на этой неделе в трех российских мегаполисах. Профессионалы турбизнеса Марокко и российские операторы, активно работающие на этом направлении, уже посетили Нижний Новгород и Петербург, а завтра в российской столице состоится заключительная часть мероприятия.

Марокко – яркая и колоритная страна, сочетающая африканскую, арабскую и европейскую культуры. Это направление для любознательных путешественников, которые хотят получить новые впечатления. Марокко удалось сохранить множество исторических памятников, дворцов, мечетей. Здесь прекрасные песчаные пляжи, множество спа- и талассоцентров, богатый выбор отелей, широкие возможности для развлечений взрослых и детей.

Напомним, что 2017 году Марокко посетили 11,35 млн туристов, из них 30 тыс. туристов из России. В этом году иностранный турпоток в страну вырос, по предварительным данным, на рекордные 15-20%.

Посетителей завтрашнего делового мероприятия ждут презентации туристических возможностей и инфраструктуры Марокко, встречи с представителями туристического офиса Марокко, местными отельерами, туроператорами, а также розыгрыши призов и торжественный фуршет.

Возглавлять марокканскую делегацию будет директор московского филиала турофиса Самир Сусси Риах.

Как отмечает г-н Самир Сусси, «в Марокко – и на Средиземном море и побережье Атлантики есть целый ряд новых курортов, которые пока мало известны россиянам. Кроме того, мы готовы предложить им не только такие традиционно востребованные услуги, как талассотерапия или активные виды отдыха, но и поездки в Сахару, организацию церемоний бракосочетания и разные другие. Марокко должна стать известна в России не только как страна имперских городов или «пляжного» отдыха в Агадире и Эс-Суэйре: возможности страны как туристического направления гораздо шире.

Среди возможных направлений развития туризма в Марокко, например, MICE. Так, по моей оценке, Марракеш вполне готов к тому, чтобы принимать масштабные деловые мероприятия российских компаний и организаций".

Среди участников завтрашнего Workshop – компании Kerzner (Mazagan), Movenpick, RAM, Gentleby (Banyan Tree Tamouda Bay), Magic Voyage, Receptours, Pure Morocco, Lamphitrite, Hermitage Group (Sirocco DMC, Azilah Hotel), Mandarin Oriental Marrakech, Azuratour Voyages, Royal Air Maroc, а также ART Tour, PAC Group, ANEX Tour, PAKS Voyage и CORAL Travel и др.

Мероприятия туристического офиса Марокко пройдут завтра, 13 сентября в столичном отеле «Москва Марриотт Новый Арбат», ул. Новый Арбат, д. 32.

Начало в 14:30.

Получить подробную информацию о мероприятиях в рамках Марокканского роуд-шоу и зарегистрироваться для участия в них можно на сайте morocco-workshop.ru.

Координатор проекта: Илья Плясунов

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