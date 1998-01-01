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12 сентября
Покупка в Перу «шаманского зелья» обошлась нашему туристу в 11 лет тюрьмы

Наши эксперты комментируют суровый приговор, вынесенный туристу, который привез в Россию «лечебный» напиток  «Айяуаска»


По информации СМИ, в ближайшее время в Московском областном суде пройдет обжалование приговора жителю Нижнего Тагила Максиму Герту. В конце минувшего месяца Домодедовский суд Московской области приговорил его к 11,5 годам лишения свободы  за ввоз на территорию России «шаманского»  напитка, в состав которого входят запрещенные в РФ вещества. Уральца обвинили в контрабанде наркотических средств и их незаконном производстве, сбыте и пересылке.

 

Как рассказали друзья Максима агентству «Тагил-сити»,  у Максима имелось заболевание позвоночника и «лечебное» средство под названием "Айяуаска", которое свободно продаётся в Перу, он купил, чтобы избавиться от боли в спине. Литровую бутылку с напитком мужчина положил в чемодан, и не скрывая ничего, сдал в багаж.

При этом сумка с Айяуаской не вызвала вопросов как на перуанской границе, так и в зоне контроля аэропорта в Испании. По прилёту же в Москву бутылка с напитком была отправлена на экспертизу, которая показала, что в составе отвара есть наркотическое вещество диметилтриптамин, которое запрещено в России.

 

Как уточняет Агентство правовой информации, после того, как таможня аэропорта Домодедово изъяла подозрительную бутылку,  экспертиза обнаружила в ней  600 грамм запрещенного в России галлюциногенного вещества – диметилтриптамина (DMT). По действующим нормативам даже 0,5 грамма такого средства признается значительным, 2,5 – крупным, а 500 – особо крупным размером.

 

По информации агентства, в феврале 2014 года 65 литров той же «айяуаски» российские таможенники изъяли у туриста  Алексея Фадеева. Он также утверждал, что о наличии в жидкости запрещенного препарата не ведал, приобретал бутылки как средство народной медицины и намеревался использовать для собственного лечения. Несмотря на это  Верховный суд России счел назначенное наказание мягким и увеличил его до десяти лет колонии строгого режима.

 

Отметим, что в связи с задержанием г-на Герта на ресурсе change.org была создана петиция с требованием разрешить ввоз лекарственных средств натурального происхождения из-за границы в целях фитотерапии, объявить амнистию заключённым, получившим приговор за ввоз и использование растительных препаратов и присвоить лекарственным растениям законный статус, внеся соответствующие изменения в УК РФ. К настоящему времени ее подписали несколько тысяч человек.

 

Как рассказала нам, комментируя эту историю, генеральный директор компании «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов, «В Перу сложно случайно по неведению купить напиток с содержанием дурманящих веществ, их надо намеренно искать  в специальных местах.

В обычных магазинах или ресторанах. такие вещества не предлагают, за исключением разве что чая из листьев коки и конфет с листьями коки.

Поэтому мы предупреждаем туристов о том, что ввоз листьев коки в РФ строго запрещен. Более того, на нашем сайте дополнительно размещена предупреждающая информация. Наши туристы едут в Перу с туристическими целями и не сталкиваются с такими проблемами.

 

Про случай с данным туристом мы, конечно, слышали. Некоторые туристы летят в Перу именно в поисках опасных приключений и галлюциногенов. Сомневаюсь, что в данном случае человек не знал, что везет изменяющие сознание вещества».

 

В свою очередь тревел-эксперт по Южной Америке «Студии индивидуальных путешествий «Свои Люди» Мария Доброхотова, «В Перу, большая часть которой находится на высокогорье с высотами более трех тысяч метров, широко используются с древности листья коки – природное средство, помогающее акклиматизироваться к перепадам высот и лучше переносить сниженный кислород.

Листья коки завариваются вместо чая, добавляются в карамельки и даже просто жуются. Они совершенно безвредны и не имеют никакого дурманящего эффекта.

Но именно они используются при производстве кокаина. Поэтому то, что свободно продается в любой аптеке в Перу, запрещено для ввоза почти во все страны мира, в том числе и в Россию».

 

«Мы обязательно объясняем туристам заранее, что кока может стать отличным подспорьем для их адаптации к высоте и безопасна, но вывозить ее или любые продукты с ней (чай, конфеты, шоколад и т.д.) запрещено. О том же говорят и гиды на месте.

Но, к сожалению, случаются случаи, когда самостоятельные туристы специально или по забывчивости вывозят коку. И это может привести к печальным последствиям», - заключила наш эксперт.

/TOURВUS.RU


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