Новости City Cruise стал на треть популярнее Эксперты обсуждают причины заметного роста популярности экскурсионных круизов по рекам и каналам Северной столицы

В навигацию 2018 года участниками питерской водной экскурсии формата Hop-On Hop-Off под названием City Cruise стали свыше 30 тыс. человек – на 36% больше, чем в 2017-м. При этом востребованность этого маршрута во многом объясняется тем, что он сопряжен с городским наземным автобусным City Tour и турист имеет возможность осмотреть город и с земли, и с воды, по своему усмотрению пересаживаясь на разные виды транспорта в точках пересечения экскурсий, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве. «Впервые за время развития маршрута количество пассажиров City Cruise за один сезон превысило 30 тыс. человек, - говорит по этому поводу генеральный директор ООО «Единый Центр водного туризма» Юлия Беленовская. - Высокий спрос предопределили проведение в Петербурге матчей Чемпионата мира по футболу, а также теплая погода, которая установилась в городе практически на все лето. Свой вклад в рост привлекательности маршрута также внесли появление новой остановки возле Летнего сада и аудиогида на шести языках вместо прежних двух - к русскому и английскому добавились испанский, французский, немецкий и итальянский». Подводя итоги навигации в рамках маршрута City Cruise, который свою работу в сезоне завершил, Юлия Беленовская сообщила, что наиболее популярной из пяти действующих на нем остановок (а это остановки у Летнего сада, Кунсткамеры, мостов Ломоносова и Египетского, а также у Медного всадника) стала последняя из перечисленных. Что касается географии пассажиров водного маршрута, здесь явно чувствуется влияние ЧМ-2018: среди иностранцев большинство приехали из Испании, Египта, Бразилии, Аргентины, Германии и Англии. По данным «Единого Центра Водного Туризма» (в его состав входят такие крупные перевозчики как «Нева Тревел Компани», «Драйвер» и «Смольнинское пароходство»), рекордное количество пассажиров маршрута City Cruise за один день было перевезено в дни, предшествовавшие играм сборных России и Египта, а также Аргентины и Нигерии. По статистике, в каждый из этих дней по маршруту City Cruise было перевезено более 500 туристов, что составляет свыше 90% от максимальной загрузки теплоходов. При этом многие из гостей (в т. ч. иностранцы) активно используют возможность приобретения билетов в режиме онлайн: в этом году объем продаж через интернет, по сравнению с 2017 годом, увеличился в 3 раза. Вместе с тем число желающих одновременно воспользоваться маршрутами (водным City Cruise и City Tour) пока не так невелико: по статистике, одновременно приобретали билеты на тот и другой только15% туристов. Возросшую популярность водных экскурсий в Петербурге отмечают и другие участники рынка. При этом глава компании «Аква Марин» Андрей Кузнецов констатирует, что главным драйвером роста числа клиентов в эту навигацию все же стала погода: с мая по август в Петербурге было на удивление тепло и солнечно, а число дождливых дней можно было пересчитать по пальцам. «Такой удачной для водных маршрутов погоды в Петербурге не было уже давно, - констатирует эксперт. – В результате экскурсии по воде пользовались большой популярностью как днем, так и ночью, а результаты сезона наверняка будут лучше, чем в прошлом году». Не случайно специалисты уверены: в эту навигацию количество перевезенных по внутренним рекам и каналам Петербурга пассажиров почти наверняка превысит два млн человек, так как даже в сентябре погода позволяет продолжать работать на водных маршрутах, а количество желающих побывать на них остается достаточно большим. /TOURBUS.RU

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