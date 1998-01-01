«Сокровище Карибского моря» можно найти у стен Кремля

В самом центре Москвы проходит в эти дни фотовыставка, посвященная богатейшим туристическим возможностям Доминиканской Республики

В понедельник в самом центре столицы на Никольской улице Министерство туризма Доминиканской Республики совместно с журналом National Geographic Traveler торжественно открыли фотовыставку под отрытым небом «Доминиканская Республика: сокровище Карибского моря». Программа, подготовленная в честь этого события, включала мастер-класс по знаменитой доминиканской бачате, живую музыку, национальные угощения и викторину с призами.

Выставка объединяет 40 ярких фоторабот, воспевающих красоту и подлинный дух солнечной Доминиканы и приглашающих взглянуть на эту удивительную страну по-новому.

Открытая Христофором Колумбом в 1492 году и пережившая многочисленные вторжения и восстания, Доминикана поражает не только неповторимой природой, белоснежными пляжами и лазурным морем, но и богатым историческим наследием и уникальной культурой, впитавшей в себя испанское, индейское и африканское влияние.

В своей приветственной речи Галина Лысенко, директор представительства Министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и Беларуси отметила: «Как бы самонадеянно это не звучало, в Доминиканской Республике есть абсолютно все, чтобы сделать отдых здесь разнообразным и незабываемым.

В рамках нашей фотовыставки мы постарались наиболее полно осветить не только особенности и преимущества этой страны, но и передать неповторимую атмосферу добродушия, расслабленности и фиесты, за которой много миллионов туристов ежегодно прилетают на наш небольшой Карибский остров».

По словам Ивана Васина, ведущего редактора журнала National Geographic Traveler, «Не пляжами едиными довольствуется путешественник – поэтому я очень рад, что на этой выставке, организованной Министерством туризма Доминиканской Республики и журналом National Geographic Traveler мы будем показывать не только, и не столько пляжи, сколько другие грани Доминиканы – которых, поверьте мне, найдется очень и очень много».

Фотовыставка под открытым небом «Доминиканская Республика: сокровище Карибского моря» на Никольской улице будет открыта круглосуточно до 30 сентября, вход – свободный.

Напомним, что в минувшем году Доминиканская Республика приняла 6,3 млн иностранных туристов, что на 6% больше, чем в предыдущем. При этом страну в прошлом году посетили 240 тыс. россиян, что на 82% больше, чем в 2016 году.

Номерной фонд страны насчитывает сейчас 80 тыс. комнат, а доходы от туризма в иностранной валюте составили за 2017 год около $7,5 млрд.

В нынешнем мае Доминиканская республика также увеличила до 60 дней максимальный срок безвизового пребывания в стране для иностранных граждан вместо прежних 30 дней. По мнению местных экспертов, это дополнительно поможет достичь поставленной правительством страны цели в 10 млн иностранных туристов в год к 2022 году.

/TOURBUS.RU