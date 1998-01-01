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«Ингосстрах» принял уже более 2600 заявлений туристов «Натали Турс»/ Страховая компания ERV готова принимать заявления туристов DANKO/ МИД предупредил россиян о марше в Барселоне по случаю дня Каталонии

«Ингосстрах» принял уже более 2600 заявлений туристов «Натали Турс»

Как сообщает АТОР, к вчерашнему дню «Ингосстрах» принял 2644 заявления от туристов «Натали Турс». Общее число пострадавших от неисполнения туроператором своих обязательств, судя по поданным на 10.09 заявлениям, составляет 6393 человека. Отказов по заявлениям пока не зарегистрировано, все заявления находятся в статусе «рассматривается».

Сумма требований по полученным заявлениям пока не называется. «В течение 30 календарных дней с даты начала приема документов будет формироваться реестр требований для дальнейшего расчета пропорции (коэффициента) и корректного определения размера выплат в отношении каждого требования», – пояснили в «Ингосстрахе».

Согласно ранее озвученной информации, на компенсации смогут рассчитывать все туристы, купившие турпакет, сформированный «Натали Турс», заключив договор с одним из трех юрлиц туроператора.

Основной вопрос, волнующий туристов, – дата прекращения деятельности туроператора и, соответственно, наступления страхового случая. В сообщении Ростуризма говорится о том, что туроператор перестал осуществлять деятельность с 4 июля. В официальном сообщении «Натали Турс» о прекращении деятельности указана дата 4 сентября. Между тем, компания аннулировала туры в личных кабинетах турагентств уже с 30 июня 2018 года.

В «Ингосстрахе» не дают четкого ответа, будут ли выплачиваться компенсации по турам, аннулированным до прекращения деятельности оператора, - сообщает АТОР.

Страховая компания ERV готова принимать заявления туристов DANKO

Страховая компания ERV готова принимать заявления туристов DANKO, сообщили в компании. Напомним, что DANKO сообщил о прекращении деятельности в пятницу, 7 сентября. Ответственность туроператора застрахована в страховой компании ERV на 50 млн рублей.

По словам исполнительного директора ERV Юлии Алчеевой, DANKO должен в течение пяти дней предоставить страховщику реестр пострадавших. Пока этого не произошло, поэтому общая сумма требований неизвестна.

Прием заявлений страховая компания ERV открыла с 11 сентября. Впрочем, в понедельник, 10 сентября, страховщик уже принял три заявления от туристов.

МИД предупредил россиян о марше в Барселоне по случаю дня Каталонии

Марш по случаю дня Каталонии пройдет в Барселоне сегодня, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

«Испания – 11 сентября – день Каталонии; в Барселоне в 16:00 планируется марш от площади Славной Каталонии до Палау Реял по проспекту Диагональ», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

Национальный день Каталонии ежегодно отмечается 11 сентября в память годовщины окончания осады Барселоны 1714 года. В этот день не работают музеи, банки, магазины и большинство ресторанов, на многих улицах перекрыто движение. Местные жители участвуют в митинге за независимость Каталонии, а позже устраивают шествие с песнями и танцами, - отмечает «Интерфакс».

/TOURBUS.RU