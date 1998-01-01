Новости Coral Travel внедрит платные консультации для туристов Эксперты выступают «за» и «против» введения турагентствами платы за свои консультации

Как сообщает РСТ, вчера компании Coral Travel и Sunmar уже в шестой раз провели совместную туристическую конференцию «Осень-зима 2018/2019», поделившись с партнерами итогами лета и планами на предстоящий сезон. В ходе одного из выступлений директор компании Coral Travel Market Наталия Кулинцева обратила внимание на одну особенность, которая сейчас наблюдается в туризме – введение платных консультаций. Эта услуга, как уверены в Coral Travel, имеет большие перспективы, ведь потребитель уже давно платит за консультации в других сферах – медицине, маркетинге, аналитике. «Люди готовы тратить деньги, если видят в этом пользу и выгоду. Мы разработали договор, который на днях получат все наши франчайзинговые агентства. Также подготовили спецкурсы по внедрению этого договора – расскажем, как работать с клиентами, приходящими в офис, как продавать эту услугу и зарабатывать на ней», – сообщила г-жа Кулинцева. Ранее АТОР уже интересовался мнением туроператоров и турагентов о возможности перехода к практике платных консультаций и депозитов за подбор тура . Как отмечали в АТОР, в последнее время ситуации, когда потенциальные клиенты просчитывают свой тур у профессионалов, а покупать предпочитают в «скидочных» агентствах или в онлайн-агрегаторах туров, становятся типичными. На этом фоне профессионалы туризма все чаще предлагают брать с пришедшего за подбором тура туриста депозит или фиксированную плату «за консультацию». При этом, отмечает АТОР, в отличие от отечественного рынка, западные туристические компании уже давно выделяют свои консультации туристам в отдельный вид услуг. По словам Валерии Романенковой, экс-директора департамента маркетинга, продаж и работы с агентствами компании ICS Travel Group, на западных развитых рынках доля интернет продаж гораздо выше, а стоимость офлайновой консультации профессионального турагента может доходить до 200-300 евро. Генеральный директор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная считает, что «любой труд должен быть оплачен. И если между турагентом и туристом заключен юридически грамотный договор, в котором прописано условие платных консультаций, то никаких сложностей возникнуть не должно». «Сама суть работы турагента предполагает огромный объём консультаций, это неотъемлемая часть продаж», – считает в то же время Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин». В Правовой службе Ассоциации туроператоров отмечают, что «консультации и оказание платных услуг по подбору тура нарушением закона не являются. Можно рассматривать такой вариант – турист вносит оплату за консультацию и если турист по итогам консультации бронирует тур, то оплату за него он вносит за вычетом стоимости консультации. Таким образом, агент будет уверен, что к нему пришел турист, действительно намеревающийся приобрести тур, а не безвозмездно воспользоваться его рабочим временем и профессиональными знаниями». Максим Додица, старший специалист по связям с общественностью туроператора ANEX Tour, поясняет: «Сейчас теоретически могут существовать три способа вознаграждения агента за консультацию при подборе тура. Все они должны оговариваться с клиентом перед заключением договора и осуществлением подбора: это некая фиксированная сумма, входящая в стоимость тура, определённый процент от его стоимости и оплата консультации агенту сверх стоимости тура». Последний вариант, как правило, для туриста наименее привлекателен, уточняет он. Каких-то сложившихся на рынке тарифов на услуги «туристических консультантов» нет, как нет и общего порядка их оказания, - сообщает АТОР. На цену консультационных услуг влияет репутация компании или конкретного менеджера, отсутствие локальных конкурентов и просто уровень заработных плат в регионе. Диапазон цен, согласно опросу экспертов, разнится от 300-500 рублей до 2000-2500 рублей за одну консультацию. Но, если агент не берёт оплату вперёд, то потом получает её не всегда. Между тем генеральный директор сети агентств «Розовый слон» Алескан Мкртчян заявил нашему порталу, что критически относится к практике «платных консультаций». Как говорит эксперт, «мы все работаем в сфере услуг, в которой есть свои издержки, как в любой другой сфере деятельности. Давайте наглядно разберем ситуацию. Приходит человек в кафе, садится за столик и читает меню. Спустя 20 минут он понимает, что цены ему не подходят. Он собирается уходить, на выходе его останавливают и сообщают, что за время пребывания в кафе он успел посетить уборную и подзарядить телефон, поэтому должен уплатить небольшую сумму, скажем 200 рублей. Это справедливо? Нет. Я считаю, что у человека есть право ознакомиться с продуктом и решить, нужен он ему или нет. Если клиент не приобрел тур после беседы с менеджером, это значит, что менеджер плохо работал - предложил не тот продукт, не учел бюджет туриста или не убедительно рассказал о туре. Уважающий себя профессионал никогда не поставит перед собой вопрос «брать ли мне деньги с клиента за то, что я поделился своими знаниями?». Для нас важны личные отношения с клиентами и даже потенциальными клиентами. Мы должны работать на перспективу, может быть, сейчас турист не купит тур, но он поразмыслит, вспомнит приятного менеджера, который уделил ему внимание, был приветлив, и вернется за туром». /TOURBUS.RU

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