С завтрашнего дня авиабилеты вновь подорожают

Со среды, 12 сентября, курс евро в IATA вырастет до 81 рубля, а курс доллара – до 70 рублей. Такой курс сохранится до полуночи вторника, 18 сентября, - сообщает АТОР.

Напомним, что авиаассоциация пересчитывает курс раз в неделю по вторникам по состоянию курса на понедельник, таким образом, новый курс начинает действовать со среды.

По данным Центробанка России на понедельник, 10 сентября, курс доллара США составлял 69,03 рубля, курс евро – 80,4 рубля. Ориентируясь на эти данные, со среды, 12 сентября, произойдет удорожание авиабилетов на международных рейсах.

Сейчас внутренний курс евро в IATA составляет 79 рублей. Со среды, 12 сентября, курс евро, по которому рассчитывается стоимость авиабилетов на международных рейсах, вырастет на 2% – до 81 рубля. Внутренний курс доллара вырастет с 68 до 70 рублей.

Напомним, что курс Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, которым определяется цена авиабилетов на международные рейсы, с 2006 года привязан к курсу рубля к евро и доллару.

При этом, как сообщили нам в компании Biletix, за месяц внутренний курс IATA для доллара вырос с 63,5 до 70 рублей (+10,2%), а для евро – с 73,5 до 81 рубля (+10,2%).

Тем не менее, более чем десятипроцентный рост внутреннего курса IATA не сказался напрямую на показателях среднего чека на авиабилеты.

По данным Biletix, средний чек на авиаперелеты туда-обратно в десятку самых популярных международных направлений за месяц – в начале августа по сравнению с началом сентября – вырос с 14 089 до 14 266, то есть только на 1,2%.

Это можно объяснить фактором сезонности: в бархатный сезон цены на перелеты падают, в связи с чем разница валютного курса оказалась нивелирована.

Показатель среднего чека на авиабилеты туда-обратно в топ-10 самых популярных направлений в период 1-7 сентября 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, даже снизился на 0,5%. Это можно объяснить тем, что большая доля пассажиров стала выбирать более экономичные рейсы, включая лоукост, ночные и пересадочные рейсы. Ранее Biletix сообщал о том, что доля продаж авиабилетов на рейсы авиакомпаний-лоукостеров в июне-августе 2018 года выросла до 12,8% по сравнению с 11% летом прошлого года.

/TOURBUS.RU

Изменение среднего чека авиабилета (туда-обратно из Москвы) в период 1 - 7 сентября по сравнению с 1 - 7 августа

Ереван с 10 358 руб. до 11 443 руб. (-12%)

Кишинев с 9 001 до 12 983 (-5%)

Стамбул 12 422 до 12 874 (+12%)

Тель-Авив 13 860 до 18 275 (+21%)

Рим 12 396 до 17 426 (+2%)

Анталья 15 530 до 15 786 (-20%)

Барселона 17 773 до 14 116 (+15%)

Берлин 17 036 до 7 281 (-11%)

Ларнака 17 769 до 14 296 (+30%)

Тиват 17 317 до 18 209 (-10%)