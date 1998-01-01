Петербург создаст «дорожную карту» развития делового, медицинского и яхтенного туризма

Комитет по развитию туризма С.-Петербурга инициировал разработку концепций развития сразу трех направлений отрасли, включая деловой, медицинский и яхтенный виды туризма вплоть до 2030 года.

При этом по каждому направлению разработчики должны представить не только исследование и оценку нынешнего состояния сегментов в сравнении со странами-конкурентами, но и своего рода «дорожную карту» для изменения ситуации в лучшую сторону, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Объявленные в разное время в течение лета 2018 года конкурсы на общую сумму в 33,7 млн рублей вызвали значительный интерес исполнителей (в каждом на победу претендовали до десятка компания), благодаря чему заказчик получил возможность серьезно (практически в полтора раза) снизить объем затрат. Особенно сэкономить заказчику удалось на исследовании рынка и перспектив медицинского туризма: победившая в конкурсе компания «Интелмедиа» снизила первоначальную цену в …четыре раза (с 11,4 до 2,8 млн рублей).

Однако и Санкт-Петербургский государственный университет, Академия народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ тоже потеряли в деньгах: первый, в результате получивший право на исследование конгрессно-выставочной инфраструктуры города, снизил запрос с 9,7 до 7,2 млн рублей, а вторая – с 12,6 до 9,5 млн.

Работу предстоит выполнить значительную. В частности, по теме медицинского туризма, которую Смольный считает одной из приоритетных, исполнителю предстоит изучить опыт пяти стран со схожими с Петербургом климатическими условиями, «измерить» конкурентоспособность города и Ленинградской области, а также предложить заказчику конкретные (в т. ч. и законодательные) меры, которые могут увеличить поток медицинских туристов в Петербург.

Цели по этой теме в Питере амбициозные: новая городская программа развития туризма на период до 2023 года, в которой медицинское направление считается одним из приоритетов, предусматривает рост объемов в 2,5 раза (до 325 тыс. человек в год).

И генеральный директор санатория «Дюны» Александр Трапезников согласен с тем, что потенциал у этого направления туризма большой. По его словам, за последние 2 года число пациентов, получивших в Петербурге высокотехнологичную медицинскую помощь, увеличилось примерно на 40%, а количество иногородних россиян в учреждениях города по итогам прошлого года составило не менее 100 тыс. «В настоящее время целый ряд наших клиник и санаториев способен оказывать медицинские услуги международного уровня», - уверен он.

Что касается делового туризма, здесь задача перед исполнителем не менее сложная. Ему предстоит не только в деталях оценить нынешнюю ситуацию, но и тенденции развития рынка конгрессно-выставочной деятельности в Петербурге до 2030 года, емкость рынка с учетом текущего и перспективного спроса и его сезонности, а также проанализировать массу других факторов, влияющих на направление.

При этом глава Комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич неоднократно заявлял, что «деловой туризм можно считать одним из наиболее перспективных для города, поскольку он уже сейчас располагает всей необходимой инфраструктурой для организации встреч и событий любого международного уровня».

Сроки для выполнения всех трех заказов определены сжатые и составляют три месяца, и уже к концу октября Смольный должен получить предложения о том, как сделать деловой, медицинский и яхтенный виды туризма не только номинально существующими, но и приносящими Петербургу (и, в частности, его бюджету) прибыли.

/TOURBUS.RU